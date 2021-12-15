На Донбасі депутат вистрибнув з вікна на очах у семирічного сина

Наразі незрозуміло, що стало причиною бажання місцевого політика вкоротити собі віку

В момент самогубства вдома був малолітній син депутата. / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Селидове Донецької області місцевий депутат вистрибнув з вікна п'ятиповерхівки. Чоловік зробив це на очах у свого семирічного сина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

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Подробиці

Інформація про нещасний випадок надійшла до поліції об 11:40 від місцевого жителя.

Правоохоронці з'ясували, що 35-річний чоловік прийшов додому та стрибнув з вікна п’ятого поверху. Він відразу ж загинув.

Трагедія сталася на очах семирічного сина загиблого, який в цей момент був вдома сам. Наразі з дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи.

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Поліція перевіряє версії події

На місці події працює слідчо-оперативна група та керівництво поліції Селидового. Поліцейські збирають речові докази, опитують можливих очевидців події.

Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "Самогубство". Поліція перевіряє всі версії події.

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