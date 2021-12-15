Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 🐸 Руслану звинуватили у корупції 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини України

На Донбасі депутат вистрибнув з вікна на очах у семирічного сина

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
15 грудня, 15:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі незрозуміло, що стало причиною бажання місцевого політика вкоротити собі віку
В момент самогубства вдома був малолітній син депутата.
В момент самогубства вдома був малолітній син депутата. / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Селидове Донецької області місцевий депутат вистрибнув з вікна п'ятиповерхівки. Чоловік зробив це на очах у свого семирічного сина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Реклама

Подробиці

Інформація про нещасний випадок надійшла до поліції об 11:40 від місцевого жителя.

Правоохоронці з'ясували, що 35-річний чоловік прийшов додому та стрибнув з вікна п’ятого поверху. Він відразу ж загинув.

Трагедія сталася на очах семирічного сина загиблого, який в цей момент був вдома сам. Наразі з дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи.

Реклама

Поліція перевіряє версії події

На місці події працює слідчо-оперативна група та керівництво поліції Селидового. Поліцейські збирають речові докази, опитують можливих очевидців події.

Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "Самогубство". Поліція перевіряє всі версії події.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування
Фото дня

Дивіться! Серфінгісти катаються на морських хвилях в Одесі

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Короновірус за тиждень

58 576

захворіло за тиждень в Україні

-16%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.53

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти