На Донбасі депутат вистрибнув з вікна на очах у семирічного сина

У місті Селидове Донецької області місцевий депутат вистрибнув з вікна п'ятиповерхівки. Чоловік зробив це на очах у свого семирічного сина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції області.
Подробиці
Інформація про нещасний випадок надійшла до поліції об 11:40 від місцевого жителя.
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Правоохоронці з'ясували, що 35-річний чоловік прийшов додому та стрибнув з вікна п’ятого поверху. Він відразу ж загинув.
Трагедія сталася на очах семирічного сина загиблого, який в цей момент був вдома сам. Наразі з дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи.
Поліція перевіряє версії події
На місці події працює слідчо-оперативна група та керівництво поліції Селидового. Поліцейські збирають речові докази, опитують можливих очевидців події.
Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "Самогубство". Поліція перевіряє всі версії події.
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