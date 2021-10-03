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На Донбассе построят два аэропорта: когда и где

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
3 октября, 10:50
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Один аэропорт планируют построить между Мариуполем и Бердянском
Два новых аэропорта появятся на Донбассе
Два новых аэропорта появятся на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе планируют построить два новых аэропорта для восстановления авиасообщения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает телеканал "Дом".

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Второй аэропорт будет в районе городов Краматорска и Славянска – возможно, в Святогорске.

"Есть предложение – Святогорск. Может быть там, если будет решен вопрос с религиозными общинами (со Святогорской лаврой. – Ред.)", – сказал министр.

Кубраков добавил, что на следующей неделе состоится совещание, на котором окончательно определят места для строительства аэропортов.

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"Если с местами определимся, то за два года мы их построим", – заверил министр.

Аэропорты на Донбассе

Министр напомнил, что в 2014 году на востоке Украины действовали три аэропорта – в Донецке, Мариуполе и Луганске. В данный момент все они закрыты, а некоторые разрушены.

  • Донецкий аэропорт был уничтожен в ходе боевых действий между оккупантами и украинскими защитниками.
  • В июне 2014 года закрыли Луганский аэропорт. Вблизи длительное время шли бои с русскими наемниками.
  • Аэропорт в Мариуполе также закрыли в июне 2014-го. В 2016 году аэропорт использовали как военный штаб. Впоследствии, в сентябре 2021-го, Кубраков пояснил, что перезапустить его уже невозможно.

Напомним, что:

  • в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.
  • VIP-зал международного аэропорта "Борисполь" признан самым лучшим в Украине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе аэропорта. Там добавляют, что победа в номинации "Лучший VIP зал в аэропортах" была объявлена в рамках Украинского авиационного форума.
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