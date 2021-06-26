На Донбассе ВСУ уничтожили БМП врага. "Слуга народа" показал момент удара

Украинские защитники открыли огонь в ответ на провокации боевиков – целились в окопы и блиндажи

В пятницу, 25 июня, ВСУ жестко ответили на провокации со стороны российских оккупантов на Донбассе – они уничтожили БМП врага.

Реклама

Об этом написал нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин.

"Когда систематически провоцируете и обстреливаете позиции ВСУ – ждите беды. Это не может продолжаться безнаказанно. Стреляете "забороненими" боеприпасами. БМП под дырявой сеткой припрячете. Несёте боль, или смерть – ждите беды! В один прекрасный момент прилетает жесткая ответка", - заявил он.

Он отметил, что ВСУ ответили на провокации в нужный момент и с невероятной точностью. Они целились в окопы и блиндажи боевиков и уничтожили БМП оккупантов.

Реклама

"Днем ее частично вывели из строя, а ночью окончательно уничтожили. Зарево стояло яркое. И вот только после этого, приходит временная тишина", - написал Мысягин.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. С начала текущих суток, 26 июня, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией