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На Донбасі ЗСУ знищили БМП ворога. "Слуга народу" показав момент удару

26 червня 2021 16:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Українські захисники відкрили вогонь у відповідь на провокації бойовиків – цілилися в окопи і бліндажі

У п'ятницю, 25 червня, ЗСУ жорстко відповіли на провокації з боку російських окупантів на Донбасі – вони знищили БМП ворога.

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Про це написав нардеп від "Слуги народу" Юрій Мисягін.

"Коли систематично провокують і обстрілюють позиції ЗСУ – чекайте біди. Це не може тривати безкарно. Стріляєте "забороненими" боєприпасами. БМП під дірявою сіткою ховаєте. Несете біль, або смерть – чекайте біди! В один прекрасний момент прилітає жорстка "ответка", – заявив він.

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Він зазначив, що ЗСУ відповіли на провокації в потрібний момент і з неймовірною точністю. Вони цілилися в окопи і бліндажі бойовиків і знищили БМП окупантів.

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"Вдень її частково вивели з ладу, а вночі остаточно знищили. Зарево стояло яскраве. І ось тільки після цього, приходить тимчасова тиша", – написав Мисягін.

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. З початку поточної доби, 26 червня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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