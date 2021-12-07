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На дорогах Украины будет опасно: рекомендации водителям

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
7 декабря, 14:13
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Нашу страну постигнет непогода в среду, 8 декабря
На дорогах Украины будет опасно. Фото: коллажь"Сегодня"
На дорогах Украины будет опасно. Фото: коллажь"Сегодня"

В среду, 8 декабря, в северных, Винницкой, Черкасской областях ожидается опасная погода. Синоптики прогнозируют гололед и мокрый снег.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Погода ухудшится

8 декабря в северных, Винницкой, Черкасской областях ожидается гололед, а местами налипание мокрого снега.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах будет гололед и уровень опасности – желтый.

Рекомендации водителям:

  • Соблюдайте дистанцию между автомобилями;
  • Соблюдайте скоростной режим;
  • Во время езды не совершайте резких маневров;
  • Приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость.

Кроме того:

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  • Управляя авто при сложной погоде, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом.
  • Учитывайте особенности и состояние авто, а также дорожного покрытия. Перенесите поездку на светлое время суток.
  • Обращайте особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятна гололедица. Избегайте любых рискованных маневров.
  • Подготовьте свой автомобиль к зиме – смените летнюю резину на зимнюю.
  • Не выезжайте на дальние расстояния, чтобы не стать заложником непогоды. Если в дальний путь все-таки необходимо отправиться, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона.

Как вести себя пешеходам во время гололеда

  • Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач. Ведь порывы ветра могут повредить эти конструкции и ранить вас.
  • Выбирайте обувь с глубоким протектором на подошве. Ходите неторопливо, маленькими шажками, ноги расслабьте в коленях.
  • Не держите руки в карманах, чтобы была возможность балансировать. Когда падаете, прижимайте голову к груди, а руки – к туловищу.
  • Обходите здания, на которых могут быть сосульки. Ходите по тротуарам, посыпанным песком.
  • Людям пожилого возраста советуют иметь трость с резиновым наконечником.
  • Не перебегайте проезжую часть дороги.

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