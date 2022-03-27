На Харьковщине оккупанты обстреливают аптеки: как выживают фармацевты (видео)

Провизоры вместе с детьми ночуют в подвалах аптек. Все подробности расскажет "Сегодня"

От рук российских оккупантов на Харьковщине уже погибли два сотрудника аптеки. По меньшей мере – 2 раненых. Они просто выполняли свою работу, когда противники решили их уничтожить. Нина Жук провизор и как раз была на рабочем месте, когда их обстреляли из тяжелой артиллерии.

Как сейчас работают и выживают харьковские фармацевты – говорится в выпуске Сегодня.

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Маленькая Даша показывает свой новый дом – подвал маминой аптеки. Провизор Виктория переехала сюда с дочерью почти месяц назад, потому что в их квартире стены дрожат от обстрелов. Под укрытие оборудовали подсобку.

"Стояло два таких стола больших, чтобы коллектив мог обедать. Ну так как нам надо было разместиться, все столы, которые здесь были – все повыносились. Оставили только один, чтобы сейчас детки могли обедать, и завтракать, и ужинать", – говорит провизор Виктория Макарова.

На этих нескольких квадратных метрах разместились сразу две семьи – еще одна провизор Виктория с дочкой Милой и мужем. Шутят, что мужчина у них один на всех, потому что защищает их и даже под обстрелами ходит за цветами.

Обе Виктории – это две из четырех провизоров в этой аптеке, а сама она – единственная работающая на весь район. Электричество выключили, работают на генераторах и к окнам близко не подходят. Говорят страшно, но бросить работу не могут.

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"У нас нет выбора. В каком плане – бросить свою работу мы не имеем морального права на это. Это, во-первых. А, во-вторых, у нас у всех есть родные и близкие, которым тоже нужны данные препараты. У меня лично мама диабетик и она без инсулина не может. И я прекрасно понимаю тех людей, которые в такой же ситуации, как она оказались", – рассказала заведующая аптекой Ирина Пилипенко.

А маленькая Даша и Мила еще не знают, что сейчас война. Но уже запомнили, что домой пока нельзя.

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