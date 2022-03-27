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На Харківщині окупанти обстрілюють аптеки: як виживають фармацевти (відео)

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27 березня, 20:14
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Провізори разом із дітьми ночують у підвалах аптек. Усі подробиці розповість "Сьогодні"

Від рук російських окупантів на Харківщині вже загинули двоє співробітників аптеки. Щонайменше – 2 поранених. Вони просто виконували свою роботу, коли противники вирішили знищити їх. Ніна Жук провізорка і була на робочому місці, коли їх обстріляли з важкої артилерії.

Як зараз працюють та виживають харківські фармацевти – йдеться у випуску Сьогодні.

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Це маленька Даринка показує свій новий дім – підвал маминої аптеки. Провізор Вікторія переїхала сюди з донечкою майже місяць тому, бо в їхній квартирі стіни дрижать від обстрілів. Під укриття обладнали підсобку.

"Стояло два такі великі столи, щоб колектив міг обідати. Ну так як нам треба було розміститися, всі столи, які тут були – всі повиносилися. Залишили лише один, щоб зараз дітки могли обідати, і снідати, і вечеряти", – каже провізорка Вікторія Макарова.

На цих кількох квадратних метрах розмістилося одразу дві сім’ї – ще одна провізорка Вікторія з донечкою Мілою та чоловіком. Жартують, що чоловік у них один на всіх, бо захищає їх і, навіть, під обстрілами ходить за квітами.

Обидві Вікторії – це 2 з 4-х провізорок у цій аптеці, а сама вона – єдина , що працює на весь район. Електрику вимкнули, працюють на генераторах і до вікон близько не підходять.

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"У нас немає вибору. У якому плані – залишити свою роботу ми не маємо морального права на це. Це, по-перше. А, по-друге, у нас у всіх є рідні та близькі, яким теж потрібні ці препарати. У мене особисто мати діабетик і вона без інсуліну не може. І я чудово розумію тих людей, які в такій самій ситуації, як вона опинилися", – розповіла завідувачка аптеки Ірина Пилипенко.

А маленька Даринка та Міла ще не знають, що зараз війна. Та вже чудово запам’ятали, що додому поки не можна.

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