На Киевщине Путин отсасывает жителям выгребные ямы

На машине ассенизатора разместили наклейку с портретом диктатора

Путин отсасывает выгребные ямы жителям Киевской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Броварском районе на Киевщине появилась необычная машина для откачки содержимого выгребных ям. На бочке автомобиля – портрет президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил корреспондент "Сегодня" Александр Марущак.

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"Если, нужно отсосать – обращайтесь", – рекламируют услуги ассенизатора в социальных сетях.

Водитель Захар Дмитриевич рассказал, что автомобиль принадлежит ему, а с портретом Путина он ездит уже третью неделю.

"Никто бочку не разрисовывал. Я специально заказал специальную наклейку с этой мордой. А куда ее еще наклеить? Как раз на своем месте находится. И теперь делает приятно людям", – рассказал Захар Дмитриевич.

Он говорит, что заказов у него достаточно.

"Заказов после наклейки стало немножко больше. Людям нравится. Никто не обижается. Некоторым жителям Броваров наоборот интересно, когда приезжаем на откачку. Делают селфи на фоне бочки, смеются", – добавил владелец ассенизаторского автомобиля.

В основном автомобиль работает в Броварах – 150 гривен за 1 кубический метр откачки отходов. А если выезжает по району, то стоимость дороже, поскольку солярка сейчас дорогая.

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