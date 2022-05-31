На Киевщине Путин отсасывает жителям выгребные ямы

В Броварском районе на Киевщине появилась необычная машина для откачки содержимого выгребных ям. На бочке автомобиля – портрет президента России Владимира Путина.
Об этом сообщил корреспондент "Сегодня" Александр Марущак.
"Если, нужно отсосать – обращайтесь", – рекламируют услуги ассенизатора в социальных сетях.
Водитель Захар Дмитриевич рассказал, что автомобиль принадлежит ему, а с портретом Путина он ездит уже третью неделю.
"Никто бочку не разрисовывал. Я специально заказал специальную наклейку с этой мордой. А куда ее еще наклеить? Как раз на своем месте находится. И теперь делает приятно людям", – рассказал Захар Дмитриевич.
Он говорит, что заказов у него достаточно.
"Заказов после наклейки стало немножко больше. Людям нравится. Никто не обижается. Некоторым жителям Броваров наоборот интересно, когда приезжаем на откачку. Делают селфи на фоне бочки, смеются", – добавил владелец ассенизаторского автомобиля.
В основном автомобиль работает в Броварах – 150 гривен за 1 кубический метр откачки отходов. А если выезжает по району, то стоимость дороже, поскольку солярка сейчас дорогая.
Сколько осталось жить Путину – информация западных СМИ
Врачи дали президенту РФ Владимиру Путину максимум три года жизни. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на источник в ФСБ.
По словам офицера российской спецслужбы, у 69-летнего хозяина Кремля "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака" и ему "осталось не больше двух-трех лет". По информации источника, Путин теряет зрение, страдает от головных болей и тремора конечностей.
"Когда он выступает по телевидению, ему нужно, чтобы на бумаге огромными буквами было записано все, что он собирается сказать. Они такие большие, что на каждой странице помещается всего пара предложений", – говорится в сообщении.