На Київщині Путін відсмоктує мешканцям вигрібні ями

На машині асенізатора розмістили наклейку з портретом диктатора

Путін відсмоктує вигрібні ями мешканцям Київської області / Фото: Колаж: Сьогодні

У Броварському районі Київщини з'явилася незвичайна машина для відкачування вмісту вигрібних ям. На бочці автомобіля – портрет президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомив кореспондент "Сьогодні" Олександр Марущак.

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"Якщо потрібно відсмоктувати – звертайтеся", – рекламують послуги асенізатора в соціальних мережах.

Водій Захар Дмитрович розповів, що автомобіль належить йому, а з портретом Путіна він їздить уже третій тиждень.

"Ніхто бочку не розмальовував. Я спеціально замовив спеціальну наклейку з цією пикою. А куди її ще наклеїти? Саме на своєму місці перебуває. І тепер робить приємно людям", – розповів Захар Дмитрович.

Він каже, що замовлень у нього достатньо.

"Замовлень після наклейки стало трохи більше. Людям подобається. Ніхто не ображається. Деяким мешканцям Броварів навпаки цікаво, коли приїжджаємо на відкачування. Роблять селфі на тлі бочки, сміються", – додав власник асенізаторського автомобіля.

Здебільшого автомобіль працює у Броварах – 150 гривень за 1 кубічний метр відкачування відходів. А якщо виїжджає по району, то вартість дорожча, оскільки солярка зараз дорога.

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Скільки залишилося жити Путіну – інформація західних ЗМІ

Лікарі дали президенту РФ Володимиру Путіну максимум три роки життя. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mirror з посиланням на джерело у ФСБ.

За словами офіцера російської спецслужби, у 69-річного господаря Кремля "важка форма швидко прогресуючого раку" і йому "залишилося не більше двох-трьох років". За інформацією джерела, Путін втрачає зір, страждає від головного болю та тремору кінцівок.