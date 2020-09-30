На Крым обрушились мощные ливни: Севастополь и Керчь "поплыли" (фото и видео)

В последние время оккупированному Крыму катастрофически не везет – то полуостров страдает от нехватки питьевой воды, то его топят "неожиданно" обрушившиеся проливные дожди.

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В среду, 30 сентября, Севастополь буквально "поплыл", сообщает местное издание ForPost.

Для части жителей Гагаринского района утренняя дорога на работу или в школу стала настоящим квестом, ведь в некоторых местах вода поднялась до уровня фар автомобиля, а то и по капот. Реки воды с грязью неслись по многочисленным лестницам в районе Центрального холма, размывая тротуары.

Вблизи Графской пристани из-под земли фонтаном забила вода, а на улице Очаковцев сразу же после первых оглушительных раскатов грома треснула и обломилась большая ветка софоры. На дорогах образовались глубоки лужи, в которых автомобили теряли номера. Кроме того, из-за поднявшейся воды около Гагаринской администрации застряла пожилая женщина, отчаянно цеплявшая за забор, чтобы не быть унесенной мощным потоком.

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Керчи тоже не повезло – по улицам вместе с потоками воды неслись камни и грязь, в городе образовались многочисленные пробки из-за того, что низкие машины рисковали получить гидроудар. Затопило Центральный рынок и даже подъезды к рынку стояли в воде, сообщает Керчь.ФМ.

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Некоторые автомобилисты снимали разгул стихии в Керчи на регистраторы:

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты с помощью самолета хотели вызвать в Крыму дожди, однако им помешали "аномальные" облака.

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