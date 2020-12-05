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Скандал с елочными игрушками и логотипом "Армия РФ": на фабрику приехали АТОшники (видео)

5 декабря, 13:20

Ольга Литвин Ольга Литвин

На Клавдиевскую фабрику прибыла полиция

Скандалу с новогодними шариками, на которых изобразили советскую звезду и надпись "Армия РФ", утихнуть не дадут АТОвцы.

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Они приехали на Клавдиевскую фабрику, сообщает Telegram-канал 360Новини.

Председатель Бучанского союза участников боевых действий на Востоке Александр Буйволюк требует у руководства фабрики акты уничтожения продукции с символикой армии РФ.

Кроме того, на Клавдиевскую елочную фабрику прибыла полиция по вызову представителей Союза ветеранов АТО.

Ожидается визит группы поддержки.

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После колоссального скандала с новогодними шариками, на которых изобразили советскую звезду и надпись "Армия РФ", на фабрике под Киевом ситуация обострилась.

Напомним, Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в апреле 2019 года. Тогда же РФ ограничила ввоз угля в нашу страну. А 1 июня 2020 года РФ разрешила ввозить уголь и некоторые нефтепродукты в Украину на основании разрешений от Минэкономразвития.

При этом государственная компания "Укртранснафта" и российская компания "Транснефть" продлили транзит нефти по территории Украины до 1 января 2030 года.

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Россия скандал Украина новогодние игрушки
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