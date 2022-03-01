На Сумщине состоялся обмен пленными: кого из украинцев вернули

В Сумской области состоялся первый обмен пленными — об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Одного российского офицера военной полиции обменяли на пятерых украинцев из территориальной обороны.
Список бойцов теробороны, освобожденных из вражеского плена:
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- Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года, г. Тростянец.
- Позняк Валерий Семенович, 1965 года, г. Ворожба Белопольского района.
- Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.
- Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года, г. Сумы.
- Солонарь Олег Викторович, 1974 года,г. Сумы.
Что происходит в Украине 1 марта
Российский оккупант, попавший в плен, рассказал, что военные РФ получают информацию о якобы капитуляции президента Украины Владимира Зеленского. Им говорят, что "просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться".
В Сумской области, в селе Подлипное под Конотопом, русские военные сдались, бросив технику, в которой закончилось горючее. В Сети появилось видео, как они идут колонной по селу.
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