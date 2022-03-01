На Сумщине состоялся обмен пленными: кого из украинцев вернули

Пятерых человек из теробороны обменяли на одного оккупанта

Россиянина обменяли на пятерых украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области состоялся первый обмен пленными — об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Одного российского офицера военной полиции обменяли на пятерых украинцев из территориальной обороны.

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Список бойцов теробороны, освобожденных из вражеского плена:

Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года, г. Тростянец.

Позняк Валерий Семенович, 1965 года, г. Ворожба Белопольского района.

Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.

Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года, г. Сумы.

Солонарь Олег Викторович, 1974 года,г. Сумы.

Что происходит в Украине 1 марта

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