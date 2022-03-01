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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На Сумщине состоялся обмен пленными: кого из украинцев вернули

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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1 марта, 16:31
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Пятерых человек из теробороны обменяли на одного оккупанта
Россиянина обменяли на пятерых украинцев
Россиянина обменяли на пятерых украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области состоялся первый обмен пленными — об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Одного российского офицера военной полиции обменяли на пятерых украинцев из территориальной обороны.

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Список бойцов теробороны, освобожденных из вражеского плена:

  • Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года, г. Тростянец.
  • Позняк Валерий Семенович, 1965 года, г. Ворожба Белопольского района.
  • Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.
  • Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года, г. Сумы.
  • Солонарь Олег Викторович, 1974 года,г. Сумы.

Что происходит в Украине 1 марта

Российский оккупант, попавший в плен, рассказал, что военные РФ получают информацию о якобы капитуляции президента Украины Владимира Зеленского. Им говорят, что "просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться".

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В Сумской области, в селе Подлипное под Конотопом, русские военные сдались, бросив технику, в которой закончилось горючее. В Сети появилось видео, как они идут колонной по селу.

В Украине заработал центр по поиску пленных. Туда можно обратиться, если на войне пропали ваши родные.

В Харькове в результате авиаудара снаряд попал в городскую больницу №3. В результате атаки ранения получили 6 человек.

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Также в Харькове из-под завалов достают людей и тела погибших после обстрела российскими войсками, который произошел утром.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор.

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