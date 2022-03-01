На Сумщині відбувся обмін полоненими: кого з українців повернули

П'ятьох людей з тероборони обміняли на одного окупанта

Росіянина обміняли на п'ятьох українців / Фото: Колаж: Сьогодні

На Сумщині відбувся перший обмін полоненими — про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Одного російського офіцера військової поліції обміняли на п'ятьох українців з територіальної оборони.

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Список бійців тероборони, звільнених із ворожого полону:

Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року, м. Тростянець.

Позняк Валерій Семенович, 1965 року, м. Ворожба Білопільського району.

Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.

Фролков Андрій В'ячеславович, 1964, м. Суми.

Солонар Олег Вікторович, 1974, м. Суми.

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