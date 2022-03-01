На Сумщині відбувся обмін полоненими: кого з українців повернули

На Сумщині відбувся перший обмін полоненими — про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Одного російського офіцера військової поліції обміняли на п'ятьох українців з територіальної оборони.
Список бійців тероборони, звільнених із ворожого полону:
Далі по темі
- Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року, м. Тростянець.
- Позняк Валерій Семенович, 1965 року, м. Ворожба Білопільського району.
- Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.
- Фролков Андрій В'ячеславович, 1964, м. Суми.
- Солонар Олег Вікторович, 1974, м. Суми.
Що відбувається в Україні 1 березня
Російський окупант, що потрапив у полон, розповів, що військові РФ отримують інформацію про нібито капітуляцію президента України Володимира Зеленського. Їм кажуть, що "просто треба доїхати до Києва, зайняти оборону та повернутися".
На Сумщині, в селі Підлипне під Конотопом, російські військові здалися, кинувши техніку, в якій закінчилося пальне. У Мережі з'явилося відео, як вони йдуть колоною селом.
В Україні запрацював центр з пошуку полонених. Туди можна звернутись, якщо на війні зникли ваші рідні.
У Харкові внаслідок авіаудару снаряд потрапив до міської лікарні №3. Внаслідок атаки поранення отримали 6 людей.
Також у Харкові з-під завалів дістають людей та тіла загиблих після обстрілу російськими військами, який стався вранці.
Президент України Володимир Зеленський сказав, що ракета в центральну площу Харкова – відвертий, нічим не прикритий терор.