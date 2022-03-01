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На Сумщині відбувся обмін полоненими: кого з українців повернули

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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1 березня, 16:31
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П'ятьох людей з тероборони обміняли на одного окупанта
Росіянина обміняли на п'ятьох українців
Росіянина обміняли на п'ятьох українців / Фото: Колаж: Сьогодні

На Сумщині відбувся перший обмін полоненими — про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Одного російського офіцера військової поліції обміняли на п'ятьох українців з територіальної оборони.

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Список бійців тероборони, звільнених із ворожого полону:

  • Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року, м. Тростянець.
  • Позняк Валерій Семенович, 1965 року, м. Ворожба Білопільського району.
  • Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.
  • Фролков Андрій В'ячеславович, 1964, м. Суми.
  • Солонар Олег Вікторович, 1974, м. Суми.

Що відбувається в Україні 1 березня

Російський окупант, що потрапив у полон, розповів, що військові РФ отримують інформацію про нібито капітуляцію президента України Володимира Зеленського. Їм кажуть, що "просто треба доїхати до Києва, зайняти оборону та повернутися".

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На Сумщині, в селі Підлипне під Конотопом, російські військові здалися, кинувши техніку, в якій закінчилося пальне. У Мережі з'явилося відео, як вони йдуть колоною селом.

В Україні запрацював центр з пошуку полонених. Туди можна звернутись, якщо на війні зникли ваші рідні.

У Харкові внаслідок авіаудару снаряд потрапив до міської лікарні №3. Внаслідок атаки поранення отримали 6 людей.

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Також у Харкові з-під завалів дістають людей та тіла загиблих після обстрілу російськими військами, який стався вранці.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що ракета в центральну площу Харкова – відвертий, нічим не прикритий терор.

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