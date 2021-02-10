На Украину надвигаются новый снежный шторм и морозы до -20

Помимо снегопадов, будет сильный штормовой ветер, местами дожди и скользкие дороги

Украина страдает от непогоды, но это еще не конец. В ближайшие дни нас снова ждут сильные снегопады, метели и еще добавится сильное похолодание.

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Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

11 февраля

В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях сильный снег, мокрый снег налипание мокрого снега, местами гололед, на западе страны порывы ветра 15-20 м/с, метели (I уровень опасности, желтый).

В Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег (II уровень опасности, оранжевый).

12 февраля

В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях сильный снег, метели, снежные заносы.

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В центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед.

В Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности). На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица (I уровень опасности).

В северных областях насыплет снега 10-20 см, в южных и центральных областях – 10-15 см, в восточных областях – 5-7 см.

Морозы

12 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также 13-14 февраля по всей Украине существенное снижение температуры.

Ночью до 9-16 градусов мороза, в Черниговской и Сумской областях до -20. Днем ​​7-13 градусов мороза.

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В ГСЧС предупредили, что такие погодные условия могут привести к затруднению или даже прекращению движения автотранспорта на отдельных участках дорог. В связи с этим спасатели призвали водителей воздержатся от поездок и не оставлять транспорт вдоль дорог, чтобы он не мешал снегоуборочной технике.

Тем временем в Украине продолжается снежный апокалипсис. Несмотря на небольшое потепление, снег никак не прекратится.

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