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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На яхте Путина за 500 млн долларов золотые держатели для пипифакса – The Sun

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23 марта, 09:55
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Британский таблоид опубликовал фотографии интерьера яхты в статье "Позолоченный монстр"
Журналисты The Sun написали о яхте Путина
Журналисты The Sun написали о яхте Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Британская газета The Sun посвятила первую полосу своего выпуска яхте Путина.

Таблоид опубликовал фото яхты.

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The Sun объявил, что редакции удалось раздобыть фотографии интерьера яхты, которую связывают с Путиным.

На яхте Путина за 500 млн долларов есть даже золотые держатели для туалетной бумаги.

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В статье "Позолоченный монстр" отмечаются "неприличная роскошь и тошнотворная неумеренность" внутреннего убранства яхты Путина.

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TIME посвятили две обложки Украине

Недавно впервые на обложке TIME появилась цитата на украинском языке и флаг героической страны, и вот журнал снова поддержал Украину.

Американское издание TIME выпустило новые обложки "Стойкость Украины". История каждой из этих фотографий заставляет сердце сжаться. Многие украинцы, которые также пострадали от войны, увидят в них себя или своего близкого.

На этом кадре видим 5-летнюю Валерию из Кривого Рога, которая вместе с мамой сбежали в Польшу.

Для фотографа Максима Дондюка российское вторжение в Украину всегда было личным, но особенно остро он переживает боль последние несколько недель. Снимок солдата с ребенком на руках он сделал во время эвакуации из Ирпеня. Его ранило осколком 6 марта, но он продолжает работать.

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Майор Чобан Степан – военный летчик-истребитель 1-го класса. На Су-27 поднялся в небо над Кропивницким и вступил в воздушное сражение с российскими захватчиками, отвлекая на себя вражескую авиацию. Это позволило подняться в воздух остальным украинским самолетам, вывести их из-под удара и перебазировать на резервный аэродром. Враг атаковал самолет майора ракетой - Чобан погиб. Герой Украины. Посмертно.

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