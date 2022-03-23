На яхті Путіна за 500 млн доларів золоті тримачі для піпіфаксу – The Sun

Британський таблоїд опублікував фотографії інтер'єру яхти у статті "Позолочений монстр"

Журналісти The Sun написали про яхту Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Британська газета The Sun присвятила першу шпальту свого випуску яхті Путіна.

Табоїд опублікував фото яхти.

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The Sun заявив, що редакції вдалося роздобути фотографії інтер'єру яхти, яку пов'язують із Путіним.

На яхті Путіна за 500 млн доларів є навіть золоті тримачі для туалетного паперу.

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У статті "Позолочений монстр" відзначається "непристойна розкіш і нудотна непоміркованість" внутрішнього оздоблення яхти.

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TIME присвятили дві обкладинки Україні

Нещодавно вперше на обкладинці TIME з'явилася цитата українською мовою та прапор героїчної країни, і ось журнал знову підтримав Україну.

Американське видання TIME випустило нові обкладинки "Стійкість України". Історія кожної з цих фотографій змушує серце стиснутись. Багато українців, які також постраждали від війни, побачать у них себе чи своїх близьких.

На цьому кадрі бачимо 5-річну Валерію із Кривого Рогу, яка разом із мамою втекли до Польщі.

Для фотографа Максима Дондюка російське вторгнення в Україну завжди було особисте, але особливо гостро він переживає біль останні кілька тижнів. Знімок солдата з дитиною на руках він зробив під час евакуації із Ірпеня. Його поранило уламком 6 березня, але він продовжує працювати.



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