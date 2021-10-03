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На Закарпатье пьяный мужчина избил свою приемную дочь, а утром нашел ее мертвой

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
3 октября, 15:54
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Подозреваемый сам позвонил в полицию, когда нашел девочку
Девочке было 10 лет / Коллаж "Сегодня"
Девочке было 10 лет / Коллаж "Сегодня"

На Закарпатье пьяный отчим избил 10-летнюю приемную дочь. Девочка умерла, а мужчину уже задержали.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Без признаков жизни

Вечером мужчина избил девочку. Утром он нашел ребенка на кровати без признаков жизни. Подозреваемый сам позвонил в полицию и во всем сознался. Полиция его задержала.

Открыто уголовное производство по ч. 2 п.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Злоумышленнику грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Насилие в Украине

Около 45 % населения Украины подвергается насилию – физическому, сексуальному или психического. Проблема насилия всегда была окружена молчанием.

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