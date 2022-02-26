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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Началась подготовка к отключению России от SWIFT – Кулеба

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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26 февраля, 15:55
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Запад начал техническую подготовку к принятию решения об отключении России от SWIFT. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.

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"Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии – от президента Украины до атташе в украинском посольстве. Спасибо также тысячам людей, в частности украинской диаспоре, которые давят на свои правительства для поддержания этого решения. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины", – написал Кулеба.

Также сегодня корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил, что Германия поддержала отключение России от SWIFT. Отметим, что Германия была последней страной, которая до сих пор воздерживалась от введения этой жесткой меры против Москвы.

Россию настигает наказание за войну

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо сказал, что в Риме есть согласие на поддержку решения о запрете России на SWIFT. Такую же позицию он получил от Франции.

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А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не блокирует отключение России от межбанковской системы SWIFT и хочет организовать прямые переговоры в Будапеште, чтобы восстановить мир в Украине.

24 февраля США ввели санкции против банков РФ, где больше триллиона долларов. Крупные банки отсоединяют от американской финансовой системы.

ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина и Лаврова – их счета будут заморожены.

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