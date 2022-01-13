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Нацсопротивление: кто и как может пройти военную подготовку в Украине

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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13 января, 12:04
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Правительство утвердило порядок начальной и базовой военной подготовки к нацсопротивлению
Общевоенную подготовку может пройти любой желающий.
Общевоенную подготовку может пройти любой желающий. / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров Украины утвердил порядок организации и осуществления общевоенной подготовки украинцев к национальному сопротивлению.

Постановление №1443 было принято 29 декабря 2021 года и опубликовано на сайте Кабмина.

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Кто может пройти общевоенную подготовку:

  • украинцы допризывного и призывного возраста,
  • военнообязанные,
  • резервисты,
  • другие категории граждан, которые добровольно захотели приобщиться к национальному сопротивлению.

Такую подготовку проводят в мирное время и особый период независимо от политических и других предпочтений человека, его пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения и места жительства.

Цель общевоенной подготовки: сформировать в обществе готовность к устойчивому сопротивлению агрессору, в частности в информационном пространстве, а также сформировать патриотическое сознание и предоставить знания и навыки, необходимые для защиты Украины.

Виды подготовки

Общевоенная подготовка делится на начальную и базовую подготовку.

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Начальная подготовка: ее цель – сформировать первичные общевоенные знания, ознакомить граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своей обязанности по вооруженной защите Украины.

Она включена в Государственный стандарт профильного среднего образования – ее преподают в школах, профессионально-технических училищах, вузах и других учебных заведениях.

Базовая подготовка: ее цель – подготовка гражданина, способного выполнять задачи как в мирное, так и военное время в боевых условиях. Также обучают обращаться с оружием и применять его, отрабатывают действия на поле боя (передвижение и ориентирование на местности), оказание домедицинской помощи, а также первичной психологической помощи (самопомощи). Учат обращаться с самодельными взрывными устройствами.

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Базовая подготовка проводится Минобороны вместе с заинтересованными органами исполнительной власти, местными государственными администрациями, органами местного самоуправления, волонтерскими, общественными и спортивными организациями.

Кто отвечает за подготовку

Ответственность за организацию общевоенной подготовки возлагается на: Министерство образования вместе с Министерством обороны (начальная подготовка); Минобороны вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти (базовая подготовка).

Кто финансирует

Финансирование и материально-техническое обеспечение общевоенной подготовки граждан осуществляется за счет средств государственного бюджета, расходов местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством источников.

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