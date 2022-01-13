Нацспротив: хто і як може пройти військову підготовку в Україні

Уряд затвердив порядок початкової та базової військової підготовки до національного спротиву

Загальновоєнну підготовку може пройти будь-хто. / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет Міністрів України затвердив порядок організації та здійснення загальновоєнної підготовки українців до національного спротиву.

Постанова №1443 була прийнята 29 грудня 2021 року та опублікована на сайті Кабміну.

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Хто може пройти загальновоєнну підготовку:

українці допризовного та призовного віку,

військовозобов'язані,

резервісти,

інші категорії громадян, які добровільно захотіли долучитися до національного спротиву.

Таку підготовку проводять у мирний час та особливий період незалежно від політичних та інших переваг людини, її статі, етнічного та соціального походження, майнового стану та місця проживання.

Ціль загальновоєнної підготовки: сформувати у суспільстві готовність до сталого опору агресору, зокрема в інформаційному просторі, а також сформувати патріотичну свідомість та надати знання та навички, необхідні для захисту України.

Види підготовки

Загальновоєнна підготовка поділяється на початкову та базову підготовку.

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Початкова підготовка: її мета – сформувати первинні загальновоєнні знання, ознайомити громадян з місцем та роллю громадянина у зв'язку з усвідомленням свого обов'язку із збройного захисту України.

Вона включена до Державного стандарту профільної середньої освіти – її викладають у школах, професійно-технічних училищах, вузах та інших навчальних закладах.

Базова підготовка: її мета – підготовка громадянина, здатного виконувати завдання як у мирний, так і воєнний час у бойових умовах. Також навчають поводитися зі зброєю та застосовувати її, відпрацьовують дії на полі бою (пересування та орієнтування на місцевості), надання домедичної допомоги, а також первинної психологічної допомоги (самопомочі). Навчають поводитися з саморобними вибуховими пристроями.

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Базова підготовка проводиться Міноборони разом із заінтересованими органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, волонтерськими, громадськими та спортивними організаціями.

Хто відповідає за підготовку

Відповідальність за організацію загальновоєнної підготовки доручається: Міністерство освіти разом із Міністерством оборони (початкова підготовка); Міноборони разом із іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади (базова підготовка).

Хто фінансує

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення загальновоєнної підготовки громадян здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, видатків місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством джерел.

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