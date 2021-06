Наказание за ложь в декларации, новые правила для поездок в Хорватию и достройка "Северного потока – 2", – главные новости СЕГОДНЯ

Наказание за ложь в декларациях, новые правила въезда в Хорватию и достройка "Северного потока – 2" – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости четверга, 3 июня.

Наказание за ложь в декларациях

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №4651 о введении уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками. Соответствующий документ поддержали 307 народных депутатов.

Новые штрафы и тюрьма для чиновников:

Умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые превышают 500-2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 135 000 – 4 540 000 грн) – штраф 51 000-68 000 грн. Либо за это же нарушение могут быть общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Ложь в декларации на сумму от 4 540 000 грн – штраф 68 000-85 000 грн или общественные работы 150-240 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Умышленное непредоставление декларации – штраф 42 500-51 000 грн или общественные работы 150-240 часов. Изначально планировался еще и тюремный срок, но заменили его на ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Проще попасть в Хорватию

Право на владение яхтой сойдет для въезда в Хорватию / Фото: Unsplash

Хорватия ослабила правила въезда для тех, кто не проходил вакцинацию, и тех, кого обошла коронавирусная болезнь. Тем путешественникам, которые въезжают в Хорватию с ПЦР-тестом на COVID-19, разрешили делать его за 72 часа до поездки, а не за 48, как раньше.

"Северный поток – 2" на финише

В Вашингтон едет команда переговорщиков Меркель / Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Россия рассчитывает запустить газопровод "Северный поток – 2" до конца 2021 года. На данный момент достроить осталось около 100 километров, заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Работа продолжается, она не останавливалась... Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года. Дату я не назову, это все зависит от строителей, технологических и технических условий, погодных условий", – сказал Новак.

Соцсеть Трампа удалили

Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Команда экс-президента США Дональда Трампа удалила сайт From the Desk of Donald J Trump, который исполнял функцию его платформы для коммуникации со сторонниками.

Сайт Трампа запустили в прошлом месяце, на нем публиковали неформальные заявления бывшего хозяина Белого дома и другой контент, в том числе пресс-релизы и видео, после того, как его заблокировали в соцсетях.

Запрет на полеты через небо над Беларусью

/ Фото: Reuters

Агентство по безопасности полетов Европейского Союза (EASA) запретило самолетам авиакомпаний государств-членов ЕС летать через воздушное пространство Беларуси на фоне инцидента с принудительной посадкой лайнера Ryanair в Минске.