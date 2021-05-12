Нардепа Гончаренко обокрали в поезде. Что забрали?

Сотрудники жмеринской полиции очень оперативно и профессионально сработали в этой ситуации

Алексей Гончаренко

Неизвестные злоумышленники в поезде Одесса – Ковель обокрали депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, когда он ехал в Ровенскую область.

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Об этом сам нардеп от "Европейской солидарности" пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на понедельник, 10 мая, ворам удалось украсть у него сумку, в которой было 20 тыс. гривен и банковские карточки.

"Утром, сразу после того, как проснулся, я заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги. Как оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем к вокзалу АТБ в Жмеринке", – рассказал Гончаренко.

Он добавил, что сотрудники жмеринской полиции очень оперативно и профессионально сработали в этой ситуации. Поэтому уже в течение дня копам удалось обнаружить злоумышленников, выйти на их след и вернуть карточки.

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Напомним, это не первый случай, когда обворовывают нардепов. Так, в январе 2019 воры обчистили квартиру Виктора Кривенко, прошедшего в Раду от "Самопомощи"

А в январе 2016 неизвестные ворвались в квартиру нардепа от "Самопомощи" Олега Лаврика. Их добычей стала тысяча гривен, лежавших на видном месте, однако документы и современная техника.