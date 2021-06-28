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"Нас на поле будет 40 млн". Зеленский запустил флешмоб перед игрой Украины на Евро-2020

28 июня 2021 19:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президент заверил, что 29 июня украинских игроков будет поддерживать вся страна

Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб к завтрашней игре сборной Украины в 1/8 Евро-2020 и обратился к украинским футболистам.

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Видео он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Я Владимир Зеленский, президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином и твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут, вместе с тобой петь гимн, кричать после каждого острого момента. Мне будет очень больно из-за каждой подножки и я буду очень радоваться каждому забитому голу", - сказал президент.

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Также Зеленский призвал украинцев записывать видео в поддержку нашей сборной, чтобы они знали – с ними вся страна.

"Вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов", - добавил президент.

Напомним, Украина сыграет со Швецией во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", вмещающем 52 тысячи зрителей. Впрочем, арена в Шотландии не сможет быть заполнена вся из-за карантинных ограничений. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все подробности в спецтеме Украина - Швеция в плей-офф Евро!

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