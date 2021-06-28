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"Нас на полі буде 40 млн". Зеленський запустив флешмоб перед грою України на Євро-2020

28 червня 2021 19:10

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Президент запевнив, що 29 червня українських гравців буде підтримувати вся країна

Президент України Володимир Зеленський запустив флешмоб до завтрашньої грі збірної України в 1/8 Євро-2020 і звернувся до українських футболістів.

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Відео він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

"Я Володимир Зеленський, президент України. Але завтра я буду звичайним громадянином і твоїм фанатом. Я буду разом із тобою усі 90 хвилин, разом із тобою співати гімн, кричати після кожного гострого моменту. Мені буде дуже боляче через кожну підніжку, і я буду дуже радіти кожному забитому голу", – сказав президент.

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Також Зеленський закликав українців записувати відео у підтримку нашої збірної, щоб вони знали – з ними вся країна.

"Вас на полі не буде 11, нас на поле буде 40 мільйонів", – додав президент.

Нагадаємо, Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня, в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк", що вміщає 52 тисячі глядачів. Утім, арена в Шотландії не зможе бути заповнена через карантині обмеження. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Всі подробиці в спецтемі Україна в плей-оф Євро!

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