Нашествие поддельных гривен: каких фальшивок больше всего и как отличить от оригинала

Чаще всего в Украине сейчас подделывают купюры номиналом 200 и 500 гривен. Об этом нам сообщили источники в НБУ, ссылаясь на данные соответствующего отчета за 2020 год, который будет обнародован в ближайшие недели. Эту же тенденцию нам подтвердили и в полиции.
По данным полиции, за последнее время ситуация с подделкой денег заметно изменилась. Ими начали торговать так, как это делают наркодельцы – с помощью самого безопасного для преступников метода "закладок".
С помощью надписей на зданиях рекламируют нелегальные интернет-магазины, торгующие фальшивыми гривнами и валютой. О подробностях работы таких магазинов нам рассказал декан факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел Вячеслав Марков.
Он вместе со своими курсантами уже заблокировал работу более двух тысяч интернет-магазинов, торгующих наркотиками. Впрочем, закрыть такие же магазины, торгующие фальшивыми деньгами, оказалось пока что делом не из простых.
"Наша инициатива закрыть интернет-магазины, торгующие фальшивыми деньгами, пока не увенчалась успехом, – говорит Вячеслав Марков. – Мы добились от мессенджера Telegram лишь того, чтобы на страницах таких магазинов поставили отметку "Мошенники". То есть такая отметка – уведомление о том, что такие магазины – вероятные мошенники. При этом сами интернет-магазины программа не удалила".
По словам Маркова, все же единичные случаи задержания причастных к такой торговли были. Также он добавил, что качество фальшивок – не из худших.
"Качество подделок вполне нормальное. Подделывают даже водяные знаки. Это говорит о том, что работа серьезная. А на долларах научились подделывать даже так называемую матрицу – выпуклый рисунок на банкноте. Ранее считалось, что именно этот элемент подделать сложно. Как правило, подделывают доллары крупных номиналов, потому что сам процесс затратный. Мне приходилось встречать купюры номиналом 50 и 100 долларов. Знаю, что часть подделок поступали к нам из Китая. Меня уверяли, что и у нас изготавливают, но подтверждений этому нет", – говорит Марков.
По данным полиции, одной из самых популярных для подделки стала купюра номиналом в 200 грн.
"Это объясняется тем, что она не такая крупная, как купюра номиналом в 500 или 1 тыс. грн., поэтому к ней и внимания меньше. В последние годы чаще всего подделывают именно двухсотки", – уточнил Марков.
Как мы выяснили, расценки на фальшивые деньги колеблются от 30% до 40% от продаваемой суммы. То есть, выставляя на продажу 1 тыс. фальшивых денег, дельцы просят за нее от 300 до 400 настоящих гривен.
Также, как оказалось, в украинском сегменте интернета предложений купить фальшивые деньги – десятки. Фальшивомонетчики не только показывают видео с пачками фальшивых купюр, но и публикуют в открытом доступе переписку с покупателями. Последние рассказывают, что получают адреналин от сбыта первой фальшивки. В одном из мессенджеров мы нашли видео, где юноша хвастается увесистой пачкой денег, демонстрируя ее на улице Эспланадной.
Впрочем, юристы предостерегают, что выявление тех, кто расплачивается подделками в торговых сетях – процесс очень простой. Кроме того, по закону, даже если человек не подозревает, что расплачивается фальшивкой, то в большинстве случаев ответственность и масса проблем ему все равно гарантированы. За сбыт фальшивых денег предусмотрено до 12 лет тюрьмы. Поэтому, если фальшивка обнаружена, то ее дешевле обойдется уничтожить.
"Порезать, сжечь и т.п., – говорит адвокат Иван Либерман. – Второй вариант – вызвать полицию сразу же после обнаружения подделки. Правоохранителям нужно дать пояснения о происхождении денег. В этом случае будьте готовы к тому, что процесс разбирательства не будет быстрым".
По словам Либермана, те люди, которые будут утверждать, что не знали о поддельности купюры или купюр при сбыте, могут быть направлены на прохождение детектора лжи.
Как отличить фальшивку без экспертизы
Эксперты дают несколько простых советов, которые могут пригодиться, если появились сомнения в подлинности денег.
"Под разными углами падения света на банкноту число 500 на настоящей купюре слегка меняет цвет", – говорят специалисты НБУ.
Это же правило касается и купюр номиналом в 200 гривен – цвет номинала на лицевой стороне банкноты должен меняться, если рассматривать ее под разными углами зрения.
За весь прошлый год в Украине зарегистрировали 698 уголовных производств, связанных с фальшивками, подозрения были объявлены в 150 случаях.
Напомним, в предыдущие годы наибольшее число подделок выявляли в Киеве и Закарпатской области.
Ранее в Нацбанке рассказали, как отличить поддельные купюры от настоящих.
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