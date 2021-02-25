Нашестя підроблених гривень: яких фальшивок найбільше і як відрізнити від оригіналу

Найчастіше в Україні нині підробляють купюри номіналом 200 та 500 гривень. Про це нам повідомили джерела в НБУ, посилаючись на дані відповідного звіту за 2020 рік, який буде оприлюднений в найближчі тижні. Цю ж тенденцію нам підтвердили і в поліції.

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За даними поліції, останнім часом ситуація з підробкою грошей помітно змінилася. Ними почали торгувати так, як це роблять наркоділки – за допомогою найбільш безпечного для злочинців методу "закладок".

За допомогою написів на будівлях рекламують нелегальні інтернет-магазини, які торгують фальшивими гривнями і валютою. Про подробиці роботи таких магазинів нам розповів декан факультету кіберполіції Харківського університету внутрішніх справ В'ячеслав Марков.

Він разом зі своїми курсантами вже заблокував роботу понад двох тисяч інтернет-магазинів, які торгують наркотиками. Втім, закрити такі ж магазини, що торгують фальшивими грошима, виявилося поки що справою не з простих.

"Наша ініціатива закрити інтернет-магазини, які торгують фальшивими грошима, поки не увінчалася успіхом, – говорить В'ячеслав Марков. – Ми домоглися від месенджера Telegram лише того, щоб на сторінках таких магазинів поставили позначку "Шахраї". Тобто така відмітка – повідомлення про те, що такі магазини – ймовірні шахраї. При цьому самі інтернет-магазини програма не видалила".

За словами Маркова, все ж одиничні випадки затримання причетних до такої торгівлі були. Також він додав, що якість фальшивок – не з гірших.

"Якість підробок цілком нормальне. Підробляють навіть водяні знаки. Це говорить про те, що робота серйозна. А на доларах навчилися підробляти навіть так звану матрицю – опуклий малюнок на банкноті. Раніше вважалося, що саме цей елемент підробити складно. Як правило, підробляють долари великих номіналів, тому що сам процес витратний. Мені доводилося зустрічати купюри номіналом 50 і 100 доларів. Знаю, що частина підробок надходили до нас із Китаю. Мене запевняли, що і у нас виготовляють, але підтверджень цьому немає", – каже Марков.

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За даними поліції, однією з найпопулярніших для підробки стала купюра номіналом в 200 грн.

"Це пояснюється тим, що вона не така велика, як купюра номіналом в 500 або 1 тис. грн., тому до неї і уваги менше. В останні роки найчастіше підробляють саме двохсотки", – уточнив Марков.

Як ми з'ясували, розцінки на фальшиві гроші коливаються від 30% до 40% від продаваної суми. Тобто, виставляючи на продаж 1 тис. фальшивих грошей, ділки просять за неї від 300 до 400 справжніх гривень.

Також, як виявилося, в українському сегменті інтернету пропозицій купити фальшиві гроші – десятки. Фальшивомонетники не тільки показують відео з пачками фальшивих купюр, але і публікують у відкритому доступі переписку з покупцями. Останні розповідають, що отримують адреналін від збуту першої фальшивки. В одному з месенджерів ми знайшли відео, де юнак хвалиться важкою пачкою грошей, демонструючи її на вулиці Еспланадній.

Скріншот із реклами підроблених грошей

Втім, юристи застерігають, що виявлення тих, хто розплачується підробками в торгових мережах – процес дуже простий. Крім того, згідно із законом, навіть якщо людина не підозрює, що розплачується фальшивкою, то в більшості випадків відповідальність і маса проблем їй все одно гарантовані. За збут фальшивих грошей передбачено до 12 років в'язниці. Тому, якщо фальшивка виявлена, то її дешевше обійдеться знищити.

"Порізати, спалити тощо, – каже адвокат Іван Ліберман. – Другий варіант – викликати поліцію відразу ж після виявлення підробки. Правоохоронцям потрібно дати пояснення про походження грошей. У цьому випадку будьте готові до того, що процес розгляду не буде швидким".

За словами Лібермана, ті люди, які будуть стверджувати, що не знали про підробку купюри або купюр при збуті, можуть бути спрямовані на проходження детектора брехні.

Як відрізнити фальшивку без експертизи

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Експерти дають декілька простих порад, які можуть стати в нагоді, якщо з'явилися сумніви в автентичності грошей.

"Під різними кутами падіння світла на банкноту число 500 на цій купюрі злегка змінює колір", – говорять фахівці НБУ.

Це ж правило стосується і купюр номіналом у 200 гривень – колір номіналу на лицьовій стороні банкноти повинен змінюватися, якщо розглядати її під різними кутами.

За весь минулий рік в Україні зареєстрували 698 кримінальних проваджень, пов'язаних із фальшивками, підозри були оголошені в 150 випадках.

Нагадаємо, в попередні роки найбільше число підробок виявляли в Києві та Закарпатській області.

Раніше в Нацбанку розповіли, як відрізнити підроблені купюри від справжніх.

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