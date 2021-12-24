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Нашли под льдом. Подробности трагической гибели двух детей на пруду в Херсонской области (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
24 декабря, 22:32
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Дети были одноклассниками, после школы пошли гулять на местный пруд

Искали всем селом. В Раздольном, что в Херсонской области, два мальчика, третьеклассники Богдан и Антон пошли кататься на санках и не вернулись домой. Родители ударили тревогу и вызвали полицию. Впоследствии – полицейская собака привела местных жителей к проруби на пруду.

Что было дальше, выясняли новости "Сегодня".

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История исчезновения

Их искали всем селом. Антону – восемь лет, Богдану – девять. После новогоднего праздника в школе пошли домой, там – схватили санки и бросились на пруд.

"Они просто пошли после обеда поиграть – снег, детям хочется поиграть", – рассказала Оксана Стасюк, директор Роздольницкой общеобразовательной школы.

Когда дети засвета не вернулись домой с прогулки, родители забили тревогу. К поискам подключились и соседи.

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"Люди сплотились проявили свою дружность, отозвались на призыв о помощи и искали всем селом. Подсвечивали дворы фонарями. В сараях, заброшенных хранилищах, недостройках, – искали повсюду", – рассказала староста Татьяна Жужа.

Детей нашли уже мертвыми

Впоследствии местные увидели след от санок, пропасть на льду и поломанный лед. Родители почувствовали неладное, позвонили в полицию. Полицейская собака наткнулась на след. И он привел копов к месту трагедии.

Собака взяла на обоняние и сразу повела. Спасатели на лодке вышли на воду. Сначала нашли тело 8-летнего Антона. Он провалился под лед. Никаких шансов на спасение. А вот 9-летнего Богдана разыскать никак не могли. Надеялись, что выжил.

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"Была вероятность того, что мальчик испугался, который вторым был, и, возможно, он спрятался", – рассказала инспектор общественного порядка Раздольницкого старостинского округа Татьяна Шамановская.

Через три часа к поискам подключили водолаза. К вечеру был достаточный мороз и пруд покрылся льдом 2-3 см, необходимо было до места пропасти добираться. Через пару часов в воде нашли и Богдана. Мертвого. Со дна вытащили и санки детей.

Что известно о погибших детях

Антон и Богдан – третьеклассники. Сидели почти рядом в классе. Подружились в прошлом году, когда Антон переехал жить в Раздольное с семьей. Родители обоих – на заработках. Матери – домохозяйки.

"Семьи хорошие, родители, там один ребенок в семье где Вотюк, поэтому горе страшное для родителей и для нас. Поэтому мы только сочувствуем", – говорит директор Раздольской общеобразовательной школы Оксана Стасюк.

В фойе школы – фотографии детей. Рядом – лампадка. На парте, где еще вчера сидели два друга, одноклассники оставили бумажные воспоминания. Все праздничные мероприятия в селе отменили.

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