Знайшли під кригою. Подробиці трагічної загибелі двох дітей на ставку у Херсонській області (відео)

Шукали всім селом. У Роздольному, що на Херсонщині, двоє хлопчиків, третьокласники Богдан і Антон пішли кататися на санчатах і не повернулись додому. Батьки вдарили на сполох і викликали поліцію. Згодом – поліційний собака привів селян до ополонки на ставку.
Що було далі, виясняли новини "Сьогодні".
Історія зникнення
Їх шукали всім селом. Антонові – вісім років, Богдану – дев’ять. Після новорічного свята у школі пішли додому, там – схопили санчата й чкурнули на ставок.
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"Вони просто пішли після обіду погратися – сніг, дітям хочеться побавиться", – розповіла Оксана Стасюк, директорка Роздольницької загальноосвітньої школи.
Коли діти засвітла не повернулися додому з прогулянки, батьки забили на сполох. До пошуків долучились і сусіди.
"Люди згуртувалися проявили свою дружність, відізвалися про заклик на допомогу і шукали усім селом Підсвічували двори ліхтарями. В сараях, покинутих сховищах, недобудовах, – шукали всюди", – розповіла староста Тетяна Жужа.
Дітей знайшли вже мертвими
Згодом селяни побачили слід від санчат, провалля на льоду та поламану кригу. Батьки відчули недобре, зателефонували в поліцію. Поліційний собака натрапив на слід. І привів копів до місця трагедії.
Собака взяла на нюх і зразу повела. Рятувальники на човні вийшли на воду. Спершу знайшли тіло 8-ми річного Антона. Він провалився під лід. Жодних шансів на порятунок. А от 9-ти річного Богдана розшукати ніяк не могли. Сподівались, що вижив.
"Була ймовірність того, що хлопчик злякався, який другий був, і можливо він заховався", – розказала інспектор громадського порядку Роздольницького старостинського округу Тетяна Шамановська.
Через три години пошуків долучили водолаза. Під вечір був достатьній мороз та ставок вкрився кригою 2-3 см, треба було до місця провалля добиратися. За кілька годин у воді знайшли і Богдана. Мертвого. З дна витягли і санчата малечі.
Що відомо про загиблих хлопців
Антон і Богдан – третьокласники. Сиділи майже поруч у класі. Потоваришували торік, коли Антон переїхав жити в Роздольне з родиною. Батьки обох – на заробітках. Матері – домогосподарки.
"Сім’ї гарні, батьки, там одна дитина в родині де Вотюк, тому горе страшене для батьків і для нас. Тому ми тільки співчуваємо", – каже директорка Роздольницької загальноосвітньої школи Оксана Стасюк.
У фойє школи – фотографії хлопців. Поряд – лампадка. На парті, де ще вчора сиділи два друга, однокласники залишили паперові спогади. Усі святкові заходи в селі скасували.
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