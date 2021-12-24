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Знайшли під кригою. Подробиці трагічної загибелі двох дітей на ставку у Херсонській області (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
24 грудня, 22:32
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Діти були однокласниками, після школи пішли гуляти на місцевий ставок

Шукали всім селом. У Роздольному, що на Херсонщині, двоє хлопчиків, третьокласники Богдан і Антон пішли кататися на санчатах і не повернулись додому. Батьки вдарили на сполох і викликали поліцію. Згодом – поліційний собака привів селян до ополонки на ставку.

Що було далі, виясняли новини "Сьогодні".

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Історія зникнення

Їх шукали всім селом. Антонові – вісім років, Богдану – дев’ять. Після новорічного свята у школі пішли додому, там – схопили санчата й чкурнули на ставок.

"Вони просто пішли після обіду погратися – сніг, дітям хочеться побавиться", – розповіла Оксана Стасюк, директорка Роздольницької загальноосвітньої школи.

Коли діти засвітла не повернулися додому з прогулянки, батьки забили на сполох. До пошуків долучились і сусіди.

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"Люди згуртувалися проявили свою дружність, відізвалися про заклик на допомогу і шукали усім селом Підсвічували двори ліхтарями. В сараях, покинутих сховищах, недобудовах, – шукали всюди", – розповіла староста Тетяна Жужа.

Дітей знайшли вже мертвими

Згодом селяни побачили слід від санчат, провалля на льоду та поламану кригу. Батьки відчули недобре, зателефонували в поліцію. Поліційний собака натрапив на слід. І привів копів до місця трагедії.

Собака взяла на нюх і зразу повела. Рятувальники на човні вийшли на воду. Спершу знайшли тіло 8-ми річного Антона. Він провалився під лід. Жодних шансів на порятунок. А от 9-ти річного Богдана розшукати ніяк не могли. Сподівались, що вижив.

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"Була ймовірність того, що хлопчик злякався, який другий був, і можливо він заховався", – розказала інспектор громадського порядку Роздольницького старостинського округу Тетяна Шамановська.

Через три години пошуків долучили водолаза. Під вечір був достатьній мороз та ставок вкрився кригою 2-3 см, треба було до місця провалля добиратися. За кілька годин у воді знайшли і Богдана. Мертвого. З дна витягли і санчата малечі.

Що відомо про загиблих хлопців

Антон і Богдан – третьокласники. Сиділи майже поруч у класі. Потоваришували торік, коли Антон переїхав жити в Роздольне з родиною. Батьки обох – на заробітках. Матері – домогосподарки.

"Сім’ї гарні, батьки, там одна дитина в родині де Вотюк, тому горе страшене для батьків і для нас. Тому ми тільки співчуваємо", – каже директорка Роздольницької загальноосвітньої школи Оксана Стасюк.

У фойє школи – фотографії хлопців. Поряд – лампадка. На парті, де ще вчора сиділи два друга, однокласники залишили паперові спогади. Усі святкові заходи в селі скасували.

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