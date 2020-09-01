Настоящая летняя жара, но не везде: синоптик дала прогноз на 2 сентября

В Украине завтра, 2 сентября, ожидается преимущественно солнечная и жаркая погода. Однако в некоторых регионах пройдут дожди.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
В течение дня в большинстве областей температура воздуха составит 30-35 градусов тепла. На несколько градусов ниже будет в западных областях, там столбики термометров покажут 22-28 градусов с отметкой плюс.
Местами ожидаются осадки на Волыни, вблизи Карпат и в Ровенской области. А вот в столице завтра будет снова сухо, солнечно и жарко. Там жара спадет только к пятнице, 4 сентября.
"А пока всем учителям – хороших гаджетов и крепкого здоровья, родителям – непросроченной валерьянки, школьникам и студентам – понимание, что это все нужно им, а не родителям. И всем, кто уже вне учебных процессов или еще внутри – просто хорошей погоды и негативного теста на COVID-19. Словом, здоровья и пушистой осени", – написала Диденко.
В трендеКакой ожидается погода в сентябре
Ранее мы сообщали, что народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать от погоды в сентябре.
Также напомним, в Киев вернется 33-градусная жара.
О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк