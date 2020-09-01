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Настоящая летняя жара, но не везде: синоптик дала прогноз на 2 сентября

1 сентября, 15:09

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Жара в столице спадет к пятнице

В Украине завтра, 2 сентября, ожидается преимущественно солнечная и жаркая погода. Однако в некоторых регионах пройдут дожди.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

В течение дня в большинстве областей температура воздуха составит 30-35 градусов тепла. На несколько градусов ниже будет в западных областях, там столбики термометров покажут 22-28 градусов с отметкой плюс.

Местами ожидаются осадки на Волыни, вблизи Карпат и в Ровенской области. А вот в столице завтра будет снова сухо, солнечно и жарко. Там жара спадет только к пятнице, 4 сентября.

"А пока всем учителям – хороших гаджетов и крепкого здоровья, родителям – непросроченной валерьянки, школьникам и студентам – понимание, что это все нужно им, а не родителям. И всем, кто уже вне учебных процессов или еще внутри – просто хорошей погоды и негативного теста на COVID-19. Словом, здоровья и пушистой осени", – написала Диденко.

В тренде
Какой ожидается погода в сентябре
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Ранее мы сообщали, что народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать от погоды в сентябре.

Также напомним, в Киев вернется 33-градусная жара.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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