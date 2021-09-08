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Не было и месяца: самой молодой жертвой COVID-19 в Украине стала новорожденная девочка

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Выпускающий редактор Сегодня
8 сентября, 18:22
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Ребенка доставили в больницу в двухнедельном возрасте
Младенец умер от ковида. Фото Reuters
Младенец умер от ковида. Фото Reuters

В Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день от роду. Это самая молодая жертва коронавируса в Украине.

Смерть наступила 2 сентября, сообщила главврач больницы Татьяна Каминская в комментарии "Украинской правде".

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Ребенка госпитализировали 27 августа, когда девочке было всего 15 дней. Доставили в больницу в тяжелом состоянии – у младенца была одышка, высокая температура и интоксикация.

"Ребенок поступил с проявлениями дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии", – рассказывает Каминская.

Врач объяснила, что у девочки был тяжелый респираторный дистресс-синдром – состояние, при котором кислород через легкие не может попасть в кровь. У малышки и ее матери был подтвержден COVID-19. В больницу девочка поступила на 5 день после заболевания. Мать заразилась через неделю после выписки из роддома.

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"Девочка была в тот же день интубирована, сразу подключена к искусственной вентиляции легких, получила обследования и лечение в соответствии с нашим локальным протоколом оказания помощи больным COVID-19, но несмотря на это, ее состояние прогрессивно ухудшалось, и 2 сентября она умерла", – говорит главный врач.

Всего в больницу с начала эпидемии поступали 500 детей с диагнозом COVID-19 и у всех болезнь протекала довольно легко. Сейчас в инфекционной больнице 40 детей с таким диагнозом.

Ранее самой молодой жертвой ковида в Украине считался двухмесячный мальчик из Мариуполя. Младенец скончался спустя сутки после госпитализации. По словам медика, мальчика пытались спасти, однако его состояние быстро ухудшалось.

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Также умер двухмесячный малыш из Бахмута Донецкой области, который находился в Харькове на лечении. Он имел сопутствующую патологию – врожденные пороки сердца.

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