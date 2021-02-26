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"Не хочу играть словами": Венедиктова рассказала о возможной экстрадиции Коломойского

26 февраля, 21:57

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедикова заявила, что для разговора о возможной экстрадиции бизнесмена Игоря Коломойского должны быть веские основания.

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Об этом она рассказала в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Я еще раз подчеркиваю, что я прокурор. Не политик и не журналист. Я не хочу играть словами. Я сделаю то, для чего достаточно доказательной базы. И сегодня вопрос фамилий – это не вопрос функционала уголовной юстиции. Оно так не должно работать. С процессуальными решениями не должны стоять никакие фамилии. И для всех закон должен работать одинаково. Если будут основания – мы это сделаем. На сегодняшний день говорить о том, что кого-то необходимо экстрадировать, должны быть основания ", – заявила Венедиктова.

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