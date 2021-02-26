"Не хочу бавитися словами": Венедіктова розповіла про можливу екстрадицію Коломойського

Генеральний прокурор України Ірина Венедікова заявила, що для розмови про можливої екстрадиції бізнесмена Ігоря Коломойського мають бути вагомі підстави.

Про це вона розповіла в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Я ще раз наголошую на тому, що я прокурор. Не політик і не журналіст. Я не хочу бавитися словами. Я зроблю те, для чого буде достатньо доказової бази. І сьогодні питання прізвищ – це не питання функціоналу кримінальної юстиції. Вона так не має працювати. З процесуальними рішеннями не мають стояти жодні прізвища. І для всіх закон має працювати однаково. Якщо будуть підстави – ми це зробимо. Станом на сьогодні говорити про те, що когось треба екстрадувати, мають бути підстави", – заявила Венедіктова.