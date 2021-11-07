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Не коронавирус. Из-за смерти ветерана АТО во Львове вспыхнул конфликт с антивакцинаторами

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
7 ноября, 13:54
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Жена погибшего призвала "не прикасаться антиваксерским языком к доброму имени ее мужа"
Умер известный львовский активист и ветеран АТО Юрий Досяк.
Умер известный львовский активист и ветеран АТО Юрий Досяк. / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный львовский общественный активист и ветеран АТО Юрий Досяк умер от остановки сердца. Он не болел COVID-19.

Об этом сообщили его друг Харитин Старский и жена Наталья Гнатив в Facebook.

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Течение болезни

Как писало издание NTA, в больницу Юрий попал с диагнозом "широкая двусторонняя пневмония". Впоследствии болезнь прогрессировала, поэтому пациента пришлось вводить в состояние медицинской комы, где он находился больше недели. Он был в реанимации под ИВЛ.

На лекарства каждый день уходило 5-6 тысяч гривен. Врачи даже давали обнадеживающий прогноз, но сердце военного остановилось.

Причина смерти

В пятницу, 5 ноября, стало известно, что Досяк умер. СМИ написали, что причиной стали осложнения от коронавируса, но на самом деле у него была двусторонняя пневмония.

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"Юрий умер не от осложнений коронавируса, потому что коронавирусом не болел. Прекратите бросать дерьмо на вентилятор и касаться своим грязным антиваксерским языком доброго имени моего мужа. Никаких комментариев", – написала в Facebook его жена.

Товарищ умершего Харитин Старский еще 5 ноября сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца.

Кто такой Юрий Досяк

Мужчина прошел Майдан, а когда началась война на Донбассе, сразу пришел в военкомат. В армию его не взяли, поэтому записался добровольцем в батальон "Донбасс". Вместе с собратьями вышел из Иловайска. Затем попал в плен, где провел 119 дней под наблюдением боевиков "ДНР" в Донецке.

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