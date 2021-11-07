Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Колос - Шахтар: онлайн Колос - Шахтар: онлайн 🔥 Шева - в Дженоа! Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💉 Депутати - антивакцинатори
СЬОГОДНІ Новини України

Не коронавірус. Через смерть ветерана АТО у Львові спалахнув конфлікт з антивакцинаторами

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
7 листопада, 13:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дружина померлого закликала "не торкатись антиваксерським язиком доброго імені її чоловіка"
Помер відомий львівський активіст та ветеран АТО Юрко Досяк.
Помер відомий львівський активіст та ветеран АТО Юрко Досяк. / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий львівський громадський активіст та ветеран АТО Юрко Досяк помер від зупинки серця. Він не хворів на COVID-19.

Про це повідомили його друг Харитін Старський та дружина Наталка Гнатів у Facebook.

Реклама

Перебіг хвороби

Як писало видання NTA, до лікарні Юрій потрапив з діагнозом "обширна двостороння пневмонія". Згодом хвороба прогресувала, тому пацієнта довелося вводити у стан медичної коми, де він був більше тижня. Він був у реанімації під ШВЛ.

На ліки щодня йшло 5-6 тисяч гривень. Лікарі навіть давали обнадійливий прогноз, але серце військового зупинилося.

Причина смерті

У п'ятницю, 5 листопада, стало відомо, що Досяк помер. ЗМІ написали, що причиною стали ускладення від коронавірусу, але насправді в нього була двостороння пневмонія.

Реклама

"Юрко помер не від ускладнень коронавірусу, бо коронавірусом не хворів. Припиніть кидати лайно на вентилятор і торкатися своїм брудним антиваксерським язиком доброго імені мого чоловіка. Жодних коментарів", – написала в Facebook його дружина.

Товариш померлого Харитін Старський ще 5 листопада повідомив, що причиною смерті стала зупинка серця.

Хто такий Юрій Досяк

Чоловік пройшов Майдан, а коли почалася агресія на Донбасі, відразу прийшов у військкомат. До війська його не взяли, тому записався добровольцем у батальйон "Донбас". Разом із побратимами вийшов з Іловайська. Потім потрапив у полон, де провів 119 днів під наглядом бойовиків "ДНР" у Донецьку.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

7 листопада 1991. На шпальтах газет публікують лозунги кандидатів в президенти України. Ось, з якими гаслами претенденти йдуть на вибори.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

153 131

захворіло за тиждень в Україні

0%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти