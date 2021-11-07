Не коронавірус. Через смерть ветерана АТО у Львові спалахнув конфлікт з антивакцинаторами

Дружина померлого закликала "не торкатись антиваксерським язиком доброго імені її чоловіка"

Помер відомий львівський активіст та ветеран АТО Юрко Досяк. / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий львівський громадський активіст та ветеран АТО Юрко Досяк помер від зупинки серця. Він не хворів на COVID-19.

Про це повідомили його друг Харитін Старський та дружина Наталка Гнатів у Facebook.

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Перебіг хвороби

Як писало видання NTA, до лікарні Юрій потрапив з діагнозом "обширна двостороння пневмонія". Згодом хвороба прогресувала, тому пацієнта довелося вводити у стан медичної коми, де він був більше тижня. Він був у реанімації під ШВЛ.

На ліки щодня йшло 5-6 тисяч гривень. Лікарі навіть давали обнадійливий прогноз, але серце військового зупинилося.

Причина смерті

У п'ятницю, 5 листопада, стало відомо, що Досяк помер. ЗМІ написали, що причиною стали ускладення від коронавірусу, але насправді в нього була двостороння пневмонія.

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"Юрко помер не від ускладнень коронавірусу, бо коронавірусом не хворів. Припиніть кидати лайно на вентилятор і торкатися своїм брудним антиваксерським язиком доброго імені мого чоловіка. Жодних коментарів", – написала в Facebook його дружина.

Товариш померлого Харитін Старський ще 5 листопада повідомив, що причиною смерті стала зупинка серця.

Хто такий Юрій Досяк

Чоловік пройшов Майдан, а коли почалася агресія на Донбасі, відразу прийшов у військкомат. До війська його не взяли, тому записався добровольцем у батальйон "Донбас". Разом із побратимами вийшов з Іловайська. Потім потрапив у полон, де провів 119 днів під наглядом бойовиків "ДНР" у Донецьку.

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