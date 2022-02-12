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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Несуществующие города под грифом "секретно": почему в Украине забыли об армейцах

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня Ирина Кондрачук Ирина Кондрачук Корреспондент "Сегодня"
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12 февраля, 07:00
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"Сегодня" узнали, как живут жители города-фантома, которого сейчас даже нет на карте, и почему в Украине забыли о таких населенных пунктах

"Военных моногородов в стране нет", – говорят военачальники. Речь идет о закрытых, засекреченных среди лесов. Сейчас их якобы не существует, но там все еще живут люди.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Без газа, тепла и воды

Городок в Житомирской области – это город-фантом, которого нет на карте. В УССР в отгороженном от мира лесу жили богаче, чем в других городах вокруг. Дети, которые заканчивали здешнюю школу, становились выпускниками Московской общеобразовательной №130.

Как только военный городок в лесу стал гражданским, по документам "переехал" в Житомирскую область. Но "советчина" отсюда не выветрилась до сих пор, потому что с 70-х капитальных ремонтов не было.

"Газа нет, электричество старое. Люди просто выживают. Когда вспоминаешь, что здесь было... Конечно, земля и небо", – рассказывает жительница Городка Нина.

Сейчас же в Городке нет ни стоматолога, ни даже парикмахера. Хорошо, что продукты есть где купить.

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"Прошло уже больше полувека. И вложить что-то радикальное для того, чтобы изменить эту систему, к сожалению, возможности нет. И упирается все в финансирование", – объясняет инспектор по благоустройству Городецкой МТГ Вячеслав Гавлицкий.

Почему не финансируется?

Денег не дает армия, потому что военных моноцентров, говорят, не существует.

"В Вооруженных силах Украины военные моногорода отсутствуют", – сказал начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Чья это ответственность?

Ответить должны министерства образования, обороны, экономики и соцполитики. В высоких кабинетах должны найти деньги на переобучение безработных, – объясняет Сергей Кравченко, эксперт по занятости населения.

"Сегодня провалена сфера повышения квалификации, переобучение взрослого населения. Она сегодня вообще не работает. Потому что не могут договориться в государственных учреждениях", – сказал он.

Кто спасет?

Пока в министерствах не могут определиться, что делать с людьми из военных моногородов, спасательную стратегию предлагает бизнес.

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"Мы готовы делиться опытом. Мы прошли этот путь уже в четырех громадах. Вместе разработали программы. Это дорожные карты. Мы понимаем, что можно построить, какие возможности там есть, учитывая местную экономику, и какие средства нужно привлечь для того, чтобы эти бизнесы начали работать, – отметила Татьяна Оверина, исполнительный директор ДТЭК Энерго.

"Я не буду кричать!"

Майор запаса Евгений – предприниматель уже 17 лет. В свое время от власти помощи не ждал, выживать учились вдвоем с женой.

"На рынок брал ее с собой, говорил кричать "толстолобик гривна тридцать шесть". Она "я не буду кричать!" Говорил "кричи, блин!", – рассказал майор запаса Евгений Сальский.

Новая жизнь моногорода

Сейчас у майора четыре магазина в Черноморском под Одессой. Все, кто носил форму, переучились жить "на гражданке". Мало кто поверит, что здесь был такой же "городок", как в житомирских лесах. А в доме культуры даже жили бездомные.

"Ничего не делалось, крысы бегали сумасшедшие. Все с нуля делали", – сказала жительница Черноморского Ольга Страхова.

Бывшие армейцы выпали из строя в гражданскую жизнь. Начали самостоятельно привлекать предпринимателей, искали и предлагали инвесторов. Сейчас на громаду в 10 тысяч человек – бюджет в 117 млн ​​грн. Теперь здесь есть где развиваться детям. А вместо старых ржавых труб город огородили новенькие заборы. На страже – и бывшие военные.

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