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Не только одышка: ТОП самых опасных осложнений после COVID-19 (видео)

11 ноября, 12:14

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Перенесшие коронавирусную инфекцию могут получить проблемы с сердцем, тромбы и расстройства психики

У каждого пятого пациента больного COVID-19 наблюдают расстройства психики. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета. Причем болезнь негативно влияет на психическое здоровье буквально с первых дней инфицирования. Новости "Сегодня" собрали ТОП осложнений после инфекции.

Видео: Сегодня
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Больше всего от COVID-19 страдают легкие. Те, кто переболел, еще долгое время испытывают одышку. Потому что так называемый фиброз легких, то есть рубцы на них, мешают вдыхать воздух на полную. Проблема может остаться с человеком на всю жизнь, и напоминать о себе даже при незначительных нагрузках.

Недостаток кислорода также влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Сердце работает в полную силу, поэтому его мышцы быстро изнашиваются. Что может привести к сердечной недостаточности и аритмии.

Кроме того коронавирус негативно влияет на кровь. Она становится более густой. Из-за чего, могут образовываться тромбы.

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Но не только на тело, но и на душу может повлиять коварный вирус. Высокий уровень тревожности, депрессивное состояние, панические атаки и даже шизофрения – ученые Оксфордского университета потрясли списком диагнозов, сопутствующих COVID-19. Их ставят 18% пациентов, которые перенесли болезнь. Правда, две трети из них обращались к психиатрам и раньше, коронавирус просто обострил хроническую болезнь. У остальных душевные расстройства возникли впервые.

А тем временем глава МОЗ Степанов рассказал, как распознать легкую форму COVID-19. По его словам, главный симптом легкой формы болезни – температура до 38 градусов, которая снижается при приеме жаропонижающих препаратов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус осложнения одышка психическое расстройство

Источник: Сегодня

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