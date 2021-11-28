Не только от COVID-19. Какие еще важные прививки должны делать взрослые – список

На фоне пандемии коронавируса все обсуждают важность прививок против COVID-19. Однако для взрослого населения важно вакцинироваться и против других болезней, а также пройти вакцинацию, если не получили необходимую защиту в детстве.
Об этом сообщили в Минздраве .
Какие плановые прививки должны получить взрослые
От дифтерии и столбняка
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Согласно Календарю профилактических прививок, данный вид вакцинации предназначен не только детям, но и взрослым. Такие прививки нужно делать каждые 10 лет. В государственных учреждениях здравоохранения данный вид вакцинации проводят безвозмездно.
Первую плановую ревакцинацию взрослых, которые ранее были привиты, проводят вакциной АДП-М в возрасте 26 лет с последующей плановой ревакцинацией АДП-М с минимальным интервалом 10 лет от предварительной прививки АДП-М.
Если в детстве не вакцинировались или неизвестно, вакцинированы или нет, необходимо получить как минимум три дозы вакцины АДП-М – сначала первая доза, через месяц – вторая, через 6 месяцев после второй – третья.
Противопоказания к вакцинации от дифтерии и столбняка:
- Острое заболевание, сопровождающееся температурой выше 38,5°С.
- Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предварительную дозу вакцины или известная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, желатин, неомицин, куриный белок и т. д.).
- Заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при употреблении лекарства, подавляющего иммунитет; при СПИДе).
Какие прививки можно сделать, если пропустили их в детстве
От кори, краснухи и паротита
Две дозы вакцины КПК защищают от кори, краснухи и паротита на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (по Календарю – в 1 и 6 лет).
Взрослым необходимо вакцинироваться против кори, краснухи и паротита, если они никогда не вакцинировались от этих болезней и нет медицинских данных об иммунизации. Проверить наличие иммунитета от кори, краснухи и паротита можно с помощью лабораторных анализов. Перед вакцинацией доктор направит сдать анализы (на выявление IgG к вирусу или другие) – это быстрый и простой способ выяснить, нужна ли вакцинация или нет.
Невакцинированным взрослым следует ввести как минимум одну дозу вакцины КПК, а для лучшей защиты – и вторую дозу через месяц.
Вакцины КПК бесплатны для детей и взрослых из групп риска: медиков, педагогов, студентов, военных, участников Операции объединенных сил. Все остальные взрослые могут приобрести вакцину за свой счет в аптеке и пройти прививку в учреждении здравоохранения.
Вакцина КПК существуют живой вакциной, поэтому не делается во время беременности. Прививка КПК, проведенная во время беременности случайно, например, когда женщина не знала, что беременна, не является показанием к аборту.
Прививка от гепатита B
Иммунизация против гепатита B защитит человека от опасных последствий вирусной инфекции – цирроза и рака печени. Для детей вакцинация проводится безвозмездно, а взрослые могут приобрести вакцину за свой счет.
Прививка рекомендована для всех взрослых, которые не были вакцинированы в детстве. Обратитесь к своему врачу, он проведет обследование и при необходимости назначит лабораторные исследования (например, наличие анти-HBs (HBsАb), которые помогут выяснить, проводили ли вам прививки от гепатита.
Схему вакцинации и дозировку препарата подбирает доктор (в зависимости от возраста и истории пациента). Он также объяснит, где в вашем городе вакцину можно приобрести и как хранить до прививки.
Раньше мы писали:
- Когда на Украине начнется вакцинация от коронавируса бустерной дозой? В Минздраве ответили.
- Более миллиона украинцев не знают, что инфицированные вирусным гепатитом С . Еще почти 60 тысяч человек – не знают о своем ВИЧ-положительном статусе.