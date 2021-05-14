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Не забудьте зонтики: в Украине в пятницу пройдут дожди и грозы (прогноз)

14 мая, 07:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что в большинстве областей 14 мая будет дождливая погода

Фото: facebook.com/roshydromet

Фото: facebook.com/roshydromet

В Украине в пятницу, 14 мая, будет преимущественно облачная и дождливая погода. В некоторых регионах возможны грозы.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, грозы пройдут в Ровенской, Винницкой, Житомирской и Сумской областях. Дожди ожидаются в западных, центральных и северных областях.

Несмотря на осадки, на улице будет тепло. В западных областях прогнозируют температуру 17-20 градусов, в центральных и северных – 20-22, в восточных – 25-27, а в южных – 19-24.

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Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy
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В Киеве в этот день также будет облачно и небольшой дождь. Температура 19-21 градус тепла.

Напомним, ранее мы писали о погодной аномалии в Германии – страну внезапно засыпало снегом.

Также читайте, когда наконец-то порадуемся настоящему теплу. Сейчас температура в пределах средней для Украины нормы – в мае бывало и минус 10 и плюс 30.

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