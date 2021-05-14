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Не забудьте парасольки: в Україні в п'ятницю пройдуть дощі і грози (прогноз)

14 травня, 07:16

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Синоптики Укргідрометцентру попередили, що в більшості областей 14 травня буде дощова погода

Фото: facebook.com/roshydromet

Фото: facebook.com/roshydromet

В Україні в п'ятницю, 14 травня, буде переважно хмарна і дощова погода. У деяких регіонах можливі грози.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, грози пройдуть у Рівненській, Вінницькій, Житомирській та Сумській областях. Дощі очікуються у західних, центральних і північних областях.

Незважаючи на опади, на вулиці буде тепло. У західних областях прогнозують температуру 17-20 градусів, у центральних і північних – 20-22, у східних – 25-27, а в південних – 19-24.

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Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy
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У Києві цього дня також буде хмарно і невеликий дощ. Температура 19-21 градус тепла.

Нагадаємо, раніше ми писали про погодну аномалію у Німеччині – країну раптово засипало снігом.

Також читайте, коли українці нарешті порадіють справжньому теплу. Зараз температура в межах середньої для України норми – в травні бувало і мінус 10 і плюс 30.

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