Вместо гостя – голая красавица! Неожиданный epic fail в эфире украинского канала

Такой сюрприз преподнесли журналисты российского телеканала "Дождь" во время обсуждения встречи Путина и Лукашенко

Прямое включение с заместителем главного редактора российского телеканала "Дождь" Дмитрием Еловским в эфире новостей "Сегодня" на канале "Украина" закончилось курьезом.

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Во время включения случились технические проблемы – Еловский не слышал студию, а его оператор, которая должна была остаться за кадром, решила проверить технику, не зная, что они уже находятся в прямом эфире. И вот, когда камера повернулась к женщине – оказалось, что закадровая помощница журналиста совершенно обнажена. К счастью, титры не дали превратить эфир в полные 18+. Курьезный момент подметили "Детектор медиа".

"Так, курьезный момент помешал узнать ситуацию в Москве. Смущенные ведущие были вынуждены прервать трансляцию", – говорится на сайте медиа.

Отметим, что позже связь со студией была восстановлена и Еловский рассказал последние подробности встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Смотрим:

Напомним, член канадского парламента от Либеральной партии премьера Джастина Трюдо Уильям Амос, который в апреле во время видеоконференции предстал перед коллегами абсолютно обнаженным, снова угодил в скандал. Теперь парламентарий на глазах у своих коллег помочился в чашку.