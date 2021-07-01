Непогода натворила беды в Украине: без света остались 300 населенных пунктов

В Украине в результате непогоды обесточены 302 населенных пункта. Больше всего пострадала Львовская область, где 30 июня прошла вторая за неделю мощная буря.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что сильный ветер, дождь и гроза натворили беды в шести областях. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.
В частности:
- Львовская область – 191 населенный пункт без света;
- Тернопольская – 79;
- Черновицкая – 23;
- Киевская – 6;
- Кировоградская – 2;
- Днепропетровска – 1.
Сейчас на месте работают бригады облэнерго.
Напомним, во временно оккупированном Крыму в селе Изюмовка пронесся смерч. Непогода повредила 12 зданий местных жителей.
Кроме того, ранее Днепр накрыл град размером с перепелиное яйцо.