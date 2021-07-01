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Непогода натворила беды в Украине: без света остались 300 населенных пунктов

1 июля 2021 7:52

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Из-за сильного ветра, бури и грозы в населенных пунктах срабатывала автоматическая система защиты

В Украине в результате непогоды обесточены 302 населенных пункта. Больше всего пострадала Львовская область, где 30 июня прошла вторая за неделю мощная буря.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что сильный ветер, дождь и гроза натворили беды в шести областях. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

В частности:

  • Львовская область – 191 населенный пункт без света;
  • Тернопольская – 79;
  • Черновицкая – 23;
  • Киевская – 6;
  • Кировоградская – 2;
  • Днепропетровска – 1.

Сейчас на месте работают бригады облэнерго.

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Напомним, во временно оккупированном Крыму в селе Изюмовка пронесся смерч. Непогода повредила 12 зданий местных жителей.

Кроме того, ранее Днепр накрыл град размером с перепелиное яйцо.

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