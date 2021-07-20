Непогода натворила беды в Украине – без света остались 75 населенных пунктов

В поселках срабатывали системы автоматической защиты, которые отключали электричество

Обесточены дома из-за непогоды в Украине. Коллаж "Сегодня"

В Украине из-за непогоды утром 20 июля без света остались 75 населенных пунктов в четырех областях. Сейчас на месте работают бригады облэнерго.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что из-за плохой погоды там сработали системы автоматической защиты ЛЭП, которые и отключили электричество.

Какие области пострадали:

Киевская – 38 населенных пунктов без света;

Сумская – 27;

Черниговская – 6;

Житомирская – 4.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в понедельник, 19 июля, в Киеве за 30 минут выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму.

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