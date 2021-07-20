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Непогода натворила беды в Украине – без света остались 75 населенных пунктов

20 июля 2021 8:34

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В поселках срабатывали системы автоматической защиты, которые отключали электричество

Обесточены дома из-за непогоды в Украине. Коллаж "Сегодня"

Обесточены дома из-за непогоды в Украине. Коллаж "Сегодня"

В Украине из-за непогоды утром 20 июля без света остались 75 населенных пунктов в четырех областях. Сейчас на месте работают бригады облэнерго.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что из-за плохой погоды там сработали системы автоматической защиты ЛЭП, которые и отключили электричество.

Какие области пострадали:

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  • Киевская – 38 населенных пунктов без света;
  • Сумская – 27;
  • Черниговская – 6;
  • Житомирская – 4.
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в понедельник, 19 июля, в Киеве за 30 минут выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму.

Также "Сегодня" собрали подборку видео того, что натворила буря и гроза в разных районах города .

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