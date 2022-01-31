Непривитых украинцев с сегодняшнего дня могут не допустить к работе: список профессий

Работники некоторых учреждений должны вакцинироваться хотя бы одной дозой

Если прививки не будет, то работников отстранят от работы / Коллаж "Сегодня"

С сегодняшнего дня, 31 января, невакцинированных работников некоторых сфер не будут допускать на работу. Требуется хотя бы одна доза прививки от коронавируса.

Об этом пишет Минздрав.

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Кого это касается?

Сегодня вступил в силу приказ, который расширил список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Это касается работников органов местного самоуправления, государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, а также работников различных коммунальных учреждений и организаций.

Если прививки не будет, то работников будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

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Также прививка от коронавируса уже обязательна для работников центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, педагогов, а также работников стратегически важных объектов.

Статистика коронавируса

В Украине за сутки 30 января зафиксировали 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также за прошлые сутки:

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госпитализировали – 3342 человека;

зафиксировано летальных исходов – 144;

выздоровели – 6142 человека.

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