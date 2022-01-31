Нещеплених українців від сьогодні можуть не допустити до роботи: список професій

Від сьогодні, 31 січня, невакцинованих працівників деяких сфер не допускатимуть на роботу. Потрібна хоча б одна доза щеплення від коронавірусу.
Про це пише МОЗ.
Кого це стосується?
Сьогодні набув чинності наказ, що розширив список організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.
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Це стосується працівників органів місцевого самоврядування, державних та комунальних закладів охорони здоров'я, а також працівників різних комунальних установ та організацій.
Якщо щеплення не буде, то працівників буде відсторонено від роботи без збереження зарплати.
Також щеплення від коронавірусу вже є обов'язковим для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, педагогів, а також працівників стратегічно важливих об'єктів.
Статистика коронавірусу
В Україні за добу 30 січня зафіксували 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Також минулої доби:
- госпіталізували – 3342 особи;
- зафіксовано летальних наслідків – 144;
- одужали – 6142 особи.
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