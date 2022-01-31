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Нещеплених українців від сьогодні можуть не допустити до роботи: список професій

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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31 січня, 09:25
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Працівники деяких установ мають вакцинуватися хоча б однією дозою
Якщо щеплення не буде, то працівників усунуть від роботи / Колаж "Сьогодні"
Якщо щеплення не буде, то працівників усунуть від роботи / Колаж "Сьогодні"

Від сьогодні, 31 січня, невакцинованих працівників деяких сфер не допускатимуть на роботу. Потрібна хоча б одна доза щеплення від коронавірусу.

Про це пише МОЗ.

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Кого це стосується?

Сьогодні набув чинності наказ, що розширив список організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Це стосується працівників органів місцевого самоврядування, державних та комунальних закладів охорони здоров'я, а також працівників різних комунальних установ та організацій.

Якщо щеплення не буде, то працівників буде відсторонено від роботи без збереження зарплати.

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Також щеплення від коронавірусу вже є обов'язковим для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, педагогів, а також працівників стратегічно важливих об'єктів.

Статистика коронавірусу

В Україні за добу 30 січня зафіксували 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Також минулої доби:

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  • госпіталізували – 3342 особи;
  • зафіксовано летальних наслідків – 144;
  • одужали – 6142 особи.

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