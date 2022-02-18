Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Неутешительная ситуация на Донбассе и новые переговоры по ситуации вокруг Украины — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 февраля, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На Донбассе боевики продолжают обстрелы, а Байден созывает встречу с лидерами ЕС и НАТО
Боевики не соблюдают режим тишины, а Байден проведет переговоры с лидерами ЕС и НАТО по ситуации вокруг Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
Боевики не соблюдают режим тишины, а Байден проведет переговоры с лидерами ЕС и НАТО по ситуации вокруг Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Боевики на востоке попали из тяжелого оружия в жилой дом: начался пожар

По пгт Станица Луганская боевики снова открыли огонь. Российские наемники применили тяжелое вооружение. Они обстреляли жилой дом.

Реклама

Боевики продолжают нарушать режим тишины/Фото: коллаж: "Сегодня"
Боевики продолжают нарушать режим тишины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Оккупанты готовят эвакуацию населения в ОРДО — Генштаб

Пророссийские боевики готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Донецкой области (ОРДО) из-за возможного обострения ситуации. Людей планируют вывозить из Донецка.

Боевики устраивают провокации на востоке/Фото: коллаж: "Сегодня"
Боевики устраивают провокации на востоке/Фото: коллаж: "Сегодня"

Реклама

Глушат боевики? В Донецкой и Луганской областях проблемы с мобильной связью

В Донецкой и Луганской областях перестала работать мобильная связь. О сбое сообщали абоненты двух мобильных операторов.

Не работали операторы мобильной связи Vodafone и "Киевстар"/Фото: коллаж: "Сегодня"
Не работали операторы мобильной связи Vodafone и "Киевстар"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Байден созывает встречу с лидерами ЕС и НАТО из-за ситуации вокруг Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден организует встречу с главами стран Европейского Союза и НАТО. Во время нее обсудят ситуацию вокруг Украины.

Реклама

Байден вместе с другими лидерами обсудит ситуацию вокруг Украины/Фото: REUTERS/Tom Brenner, REUTERS/Yves Herman, коллаж: "Сегодня"
Байден вместе с другими лидерами обсудит ситуацию вокруг Украины/Фото: REUTERS/Tom Brenner, REUTERS/Yves Herman, коллаж: "Сегодня"

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов "Детки испугались и плакали". Как в садике Станицы Луганской пережили обстрел Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве проезд на ВДНХ станет платным. Мы узнали подробности Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Боевики палят по всей линии разграничения. Мы создали онлайн-карту обстрелов Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

215 519

заболело за неделю в Украине

-14%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.3

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

32.2

Doodle Сегодня
18 февраля. Мейс Джеймс-Эрнест. Ровно 70 лет назад родился историк, политолог, публицист, автор термина Голодомор, общественный деятель…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять