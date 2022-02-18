Невтішна ситуація на Донбасі та нові переговори щодо ситуації навколо України — головні новини за ніч

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Бойовики на сході влучили з важкої зброї у житловий будинок: почалася пожежа
У смт Станиця Луганська бойовики знову відкрили вогонь. Російські найманці застосували тяжке озброєння. Вони обстріляли житловий будинок.
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Окупанти готують евакуацію населення в ОРДО — Генштаб
Проросійські бойовики готують евакуацію населення в окупованих районах Донецької області (ОРДО) через можливе загострення ситуації. Людей планують вивозити із Донецька.
Глушать бойовики? У Донецькій та Луганській областях проблеми з мобільним зв'язком
У Донецькій та Луганській областях перестав працювати мобільний зв'язок. Про збій повідомляли абоненти двох мобільних операторів.
Байден скликає зустріч із лідерами ЄС та НАТО через ситуацію навколо України
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден організує зустріч з главами країн Європейського Союзу та НАТО. Під час неї обговорять ситуацію навколо України.