Невтішна ситуація на Донбасі та нові переговори щодо ситуації навколо України — головні новини за ніч

На Донбасі бойовики продовжують обстріли, а Байден скликає зустріч із лідерами ЄС та НАТО

Бойовики не дотримуються режиму тиші, а Байден проведе переговори з лідерами ЄС і НАТО щодо ситуації навколо України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Бойовики на сході влучили з важкої зброї у житловий будинок: почалася пожежа

У смт Станиця Луганська бойовики знову відкрили вогонь. Російські найманці застосували тяжке озброєння. Вони обстріляли житловий будинок.

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Бойовики продовжують порушувати режим тиші/Фото: колаж: "Сьогодні"

Окупанти готують евакуацію населення в ОРДО — Генштаб

Проросійські бойовики готують евакуацію населення в окупованих районах Донецької області (ОРДО) через можливе загострення ситуації. Людей планують вивозити із Донецька.

Бойовики влаштовують провокації на сході/Фото: колаж: "Сьогодні"

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Глушать бойовики? У Донецькій та Луганській областях проблеми з мобільним зв'язком

У Донецькій та Луганській областях перестав працювати мобільний зв'язок. Про збій повідомляли абоненти двох мобільних операторів.

Не працювали оператори мобільного зв'язку Vodafone та "Київстар"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Байден скликає зустріч із лідерами ЄС та НАТО через ситуацію навколо України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден організує зустріч з главами країн Європейського Союзу та НАТО. Під час неї обговорять ситуацію навколо України.

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