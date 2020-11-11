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"Никаких компенсаций нет, через неделю закроемся" – сеть кинотеатров о карантине выходного дня

11 ноября, 22:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Владелец кинотеатров считает, что общественный транспорт намного опасней

Через неделю работы в режиме карантина выходного дня, введенного 11 ноября Кабмином, кинотеатрам придется закрыться, уволив всех сотрудников.

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Об этом заявил собственник одной из сети кинотеатров Дмитрий Деркач в Facebook.

В то же время, по его мнению, в общественном транспорте намного больше шансов заразиться коронавирусом.

"Карантин выходного дня ввели, никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам закрытых компаний. Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте", – написал Деркач.

Он прогнозирует, что через неделю в режиме такой работы придется закрыть все кинотеатры и уволить сотрудников.

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"И это все при том, что у нас безопасно, что подтверждается международными исследованиями. У нас намного безопаснее общественного транспорта, который продолжит переполняться в будние дни. Я не понимаю, как можно было придумать этот идиотизм выходного дня", - добавил Деркач.

Напомним, 11 ноября правительство ввело в Украине карантин выходного дня, теперь по субботам и воскресеньям полноценно будет работать только критическая инфраструктура.

Представители бизнес-сообщества уже заявили, что введение в Украине двухнедельного карантина выходного дня, который требует закрытия большинства предприятий в субботу и воскресенье, принесет больше вреда, чем пользы.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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