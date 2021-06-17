Новая мутация коронавируса, отравление в Харькове и суд по MH17 – главные новости СЕГОДНЯ

Фото: коллаж "Сегодня"
Сторона обвинения по делу о крушении малайзийского "Боинга" на Донбассе подтвердила версию Украины, Всемирная организация здравоохранения назвала новый опасный штамм COVID-19, а в Киеве опять минировали метро и вокзал – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости четверга, 17 июня.
Ложь Кремля по MH17 опровергли
Нидерландская прокуратура признала доказательства Украины по крушению "Боинга" на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"
Прокуратура Нидерландов опровергла версию России и донецких боевиков касательно причины крушения малазийского Boeing-777 на Донбассе в 2014 году.
Следователи пришли к выводу, что истребитель Вооруженных сил Украины не мог сбить лайнер над Грабовым, поскольку:
- радары не зарегистрировали ни одного военного самолета в районе крушения;
- показания украинских свидетелей и представленные Украиной документы свидетельствуют о том, что в воздухе над зоной конфликта не было военных самолетов, когда был сбит рейс MH17;
- отсутствуют доказательства крушения какого-либо другого самолета, кроме лайнера Malaysia Airlines.
Минирование в Киеве
Фото: коллаж "Сегодня"
Жители Киева столкнулись с уже ставшими знакомыми им выходками лжеминеров.
С самого утра стали поступать анонимные сообщения о минировании станций метро "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта" и "Университет".
Кроме того, злоумышленники заявили о бомбах на Центральном железнодорожном вокзале и в международном аэропорту "Борисполь".
Но во время проверки взрывоопасных предметов не обнаружили.
Отравление детей в Харькове
Десятки людей попали в гастроэнтерологическое отделение после ресторана. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
В Харькове с отравлением в больницу попали 25 человек, в том числе шестеро детей. Их всех госпитализировали в стационар с предварительным диагнозом — гастроэнтероколит, средней степени тяжести.
Всех больных объединяет то, что они посещали и употребляли готовые блюда в одном и том же ресторане.
Областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины начал эпидемиологическое расследование и инициировал комплекс противоэпидемических мероприятий.
Боевик стал копом
Мужчина был членом незаконного вооруженного "формирования Дремова". Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины разоблачила в рядах полиции Луганской области бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Армия Юго-Востока".
Он присоединился к рядам Нацполиции в 2016 году, где и проходил службу до настоящего времени.
Известно, что злоумышленник участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок.
Мужчине предъявлено подозрение в "участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях".
Новая опасная мутация коронавируса
/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Всемирная организация здравоохранения взялась за изучение штамма коронавируса, выявленного в Латинской Америке.
Впервые штамм выявили в Перу в августе прошлого года. 81% всех зарегистрированных в стране случаев ковида вызвано этим возбудителем, а в Аргентине и Чили – примерно треть от общего количества зараженных.
Эксперты не исключили, что он может быть заразнее обычного вируса и представляет большую угрозу иммунной системе.
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