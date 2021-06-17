Нова мутація коронавірусу, отруєння в Харкові і суд по MH17 – головні новини СЬОГОДНІ

Фото: колаж "Сьогодні"
Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського "Боїнга" на Донбасі підтвердила версію України, Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий небезпечний штам COVID-19, а в Києві знову мінували метро і вокзал – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини четверга, 17 червня.
Брехня Кремля по MH17 спростували
Нідерландська прокуратура визнала докази України про катастрофу "Боїнгу" на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"
Прокуратура Нідерландів спростувала версію Росії і донецьких бойовиків щодо причини аварії малазійського Boeing-777 на Донбасі в 2014 році.
Слідчі дійшли висновку, що винищувач Збройних сил України не міг збити лайнер над Грабовим, оскільки:
- радари не зареєстрували жодного військового літака в районі катастрофи;
- показання українських свідків і представлені Україною документи свідчать про те, що в повітрі над зоною конфлікту не було військових літаків, коли був збитий рейс MH17;
- відсутні докази падіння будь-якого іншого літака, крім лайнера Malaysia Airlines.
Мінування в Києві
Фото: колаж "Сегодня"
Жителі Києва зіткнулися зі вже знайомими їм витівками лжемінеров.
Від самого ранку почали надходити анонімні повідомлення про мінування станцій метро "Хрещатик", "Золоті ворота", "Палац спорту" і "Університет".
Крім того, зловмисники заявили про бомби на Центральному залізничному вокзалі і в міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Та під час перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.
Отруєння дітей в Харкові
Десятки людей потрапили до гастроентерологічного відділення після ресторану. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
В Харкові з отруєнням до лікарні потрапили 25 осіб, зокрема шестеро дітей. Їх усіх госпіталізували до стаціонару з попереднім діагнозом – гастроентероколіт, середнього ступеня тяжкості.
Всіх хворих об'єднує те, що вони відвідували і вживали готові страви в одному і тому самому ресторані.
Обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України почав епідеміологічне розслідування та ініціював комплекс протиепідемічних заходів.
Бойовик став копом
Чоловік був членом незаконного збройного "формування Дрьомова". Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки України викрила серед поліції Луганській області колишнього бойовика незаконного збройного формування "Армія Південного Сходу".
Він приєднався до лав Нацполіціі в 2016 році, де і проходив службу дотепер.
Відомо, що зловмисник брав участь в забезпеченні пропускного режиму і чергуваннях на бойових постах терористичних угруповань.
Чоловікові пред'явлено підозру в "участі в не передбачених законом збройних формуваннях".
Нова небезпечна мутація коронавірусу
/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Всесвітня організація охорони здоров'я взялася за вивчення штаму коронавірусу, виявленого в Латинській Америці.
Вперше штам виявили в Перу в серпні минулого року. 81% всіх зареєстрованих в країні випадків ковіду викликано цим збудником, а в Аргентині і Чилі – приблизно третина від загальної кількості заражених.
Експерти не виключили, що він може бути заразнішим від звичайного вірусу і становити велику загрозу імунній системі.
Дивіться більше, про що говорять в Україні та світі 17 червня:
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус