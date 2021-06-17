Нова мутація коронавірусу, отруєння в Харкові і суд по MH17 – головні новини СЬОГОДНІ

Поки лжемінери знову ускладнювали життя киянам, СБУ розкрили в рядах луганської Нацполіціі колишнього бойовика – які ще важливі новини сталася 17 червня

Фото: колаж "Сьогодні"

Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського "Боїнга" на Донбасі підтвердила версію України, Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий небезпечний штам COVID-19, а в Києві знову мінували метро і вокзал – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини четверга, 17 червня.

Брехня Кремля по MH17 спростували

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Нідерландська прокуратура визнала докази України про катастрофу "Боїнгу" на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Прокуратура Нідерландів спростувала версію Росії і донецьких бойовиків щодо причини аварії малазійського Boeing-777 на Донбасі в 2014 році.

Слідчі дійшли висновку, що винищувач Збройних сил України не міг збити лайнер над Грабовим, оскільки:

радари не зареєстрували жодного військового літака в районі катастрофи;

показання українських свідків і представлені Україною документи свідчать про те, що в повітрі над зоною конфлікту не було військових літаків, коли був збитий рейс MH17;

відсутні докази падіння будь-якого іншого літака, крім лайнера Malaysia Airlines.

Мінування в Києві

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Фото: колаж "Сегодня"

Жителі Києва зіткнулися зі вже знайомими їм витівками лжемінеров.

Від самого ранку почали надходити анонімні повідомлення про мінування станцій метро "Хрещатик", "Золоті ворота", "Палац спорту" і "Університет".

Крім того, зловмисники заявили про бомби на Центральному залізничному вокзалі і в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

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Та під час перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

Отруєння дітей в Харкові

Десятки людей потрапили до гастроентерологічного відділення після ресторану. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Харкові з отруєнням до лікарні потрапили 25 осіб, зокрема шестеро дітей. Їх усіх госпіталізували до стаціонару з попереднім діагнозом – гастроентероколіт, середнього ступеня тяжкості.

Всіх хворих об'єднує те, що вони відвідували і вживали готові страви в одному і тому самому ресторані.

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Обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України почав епідеміологічне розслідування та ініціював комплекс протиепідемічних заходів.

Бойовик став копом

Чоловік був членом незаконного збройного "формування Дрьомова". Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України викрила серед поліції Луганській області колишнього бойовика незаконного збройного формування "Армія Південного Сходу".

Він приєднався до лав Нацполіціі в 2016 році, де і проходив службу дотепер.

Відомо, що зловмисник брав участь в забезпеченні пропускного режиму і чергуваннях на бойових постах терористичних угруповань.

Чоловікові пред'явлено підозру в "участі в не передбачених законом збройних формуваннях".

Нова небезпечна мутація коронавірусу

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Всесвітня організація охорони здоров'я взялася за вивчення штаму коронавірусу, виявленого в Латинській Америці.

Вперше штам виявили в Перу в серпні минулого року. 81% всіх зареєстрованих в країні випадків ковіду викликано цим збудником, а в Аргентині і Чилі – приблизно третина від загальної кількості заражених.

Експерти не виключили, що він може бути заразнішим від звичайного вірусу і становити велику загрозу імунній системі.

Дивіться більше, про що говорять в Україні та світі 17 червня:

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