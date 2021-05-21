Нового главного санврача Украины уже определили – источники

Кандидат на вакантную должность уже работал вместе с Виктором Ляшко. Ранее он возглавлял Центр общественного здоровья и работал во Всемирной организации здравоохранения

Министр Виктор Ляшко уже определился с кандидатурой на пост Главного санитарного врача / Фото: Сегодня

Нового Главного санитарного врача назначат в среду. В правительстве обсуждают кандидатуру Владимира Курпиты. Источники "Сегодня" сообщают, что есть большая вероятность, что именно он может занять вакантное место.

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Курпита, скорее всего, займет должность Главного санитарного врача, считает и Виктор Сердюк, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов.

"Согласно моей инсайдерской информации, Главного санитарного врача определили быстро. Скорее всего, это будет Владимир Курпита. В среду его утвердят. В медицинских кругах это очень известный человек. Сам Курпита в свое время был кандидатом на пост министра, и он уже работал вместе с Ляшко", – говорит Виктор Сердюк.

"Сегодня" связался с Владимиром Курпитой. Но он все отрицает.

"Нет. Не предлагали", – кратко ответил Курпита на вопрос "Сегодня".

У Ляшка пока не подтверждают и не опровергают информацию о назначении Владимира Курпиты. Все подробности Виктор Ляшко раскроет сам во вторник, поделилась помощница министра.

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Владимир Курпита уже работал вместе с Ляшко. В 2017-2019 он возглавлял Центр общественного здоровья. А нынешний министр здравоохранения Виктор Ляшко тогда был его заместителем.

За время работы с теперь уже министром Курпита охарактеризовал Ляшко как "инициативного, профессионального лидера и одновременно – конформиста с желанием нравиться всем".

Также Владимир Курпита известный врач-инфекционист, работал во Всемирной организации здравоохранения в 2005-2009 гг. А в 2014 году три месяца проработал председателем Государственной службы борьбы с ВИЧ/СПИДом и другими социально опасными заболеваниями.

В одном из своих интервью Курпита рассказал, что Украине нужно для победы над коронавирусом.

Напомним, Виктора Ляшко назначили министром здравоохранения вместо Максима Степанова. До этого он работал Главным государственным санитарным врачом Украины.